日本百名滝の中で行ってみたい「中国・四国の滝」ランキング！ 「轟の滝」を抑えた1位は？【2025調査】
All About ニュース編集部では、2025年8月21日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「日本の滝100選（日本百名滝）」に関するアンケートを実施しました。日本の滝100選とは、1990年に選定された日本を代表する100の滝のこと。全国の一般公募により選定され、「日本百名滝」と呼ばれることもあります。
今回は、「日本の滝100選の中で、好き＆行ってみたい中国・四国地方の滝」ランキングの結果をご紹介します。
※都道府県の分類は、日本の森・滝・渚全国協議会の公式Webサイトに基づいています
回答者からは「スケールの大きさと自然の美しさが調和した滝」（40代女性／愛媛県）、「大きな岩と岩の間を切り裂くように流れ落ちる滝が美しいから」（30代女性／東京都）、「その名の通り瀑音が、怖さを覚えるほど。マイナスイオンをたっぷり浴びられます」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「滝壺の近くに竜王が祀られているのがすごいかっこいいなと思ったから。原生林に囲まれているが神秘的で綺麗だなと思ったから」（10代女性／千葉県）、「昔、高知出身の友人に案内してもらって行ったことがあって、とてもきれいで印象に強く残っているからです」（40代男性／北海道）、「樹齢数百年の老杉が生い茂り、苔むした岩壁を落下する落差約20mの滝は幽玄な雰囲気のある素晴らしい場所だと思います」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「滝の周辺に野生の猿がいると聞き、自然との距離が近くて面白そうだから」（50代女性／兵庫県）、「地元岡山に流れる滝で、橋も合わせて綺麗な景色を見れるから」（10代男性／岡山県）、「秋の紅葉や雪化粧がとても有名ですし、高さ110ｍから落ちる滝は圧巻の一言だと思います。多くの自然が残るスポットでもありますし、ゆっくり散策しながら自然の魅力を堪能したいです」（30代男性／福岡県）といった声が集まりました。
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
