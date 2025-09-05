『ポケモン』×「プロント」スペシャルメニューが今年も登場へ！ トートバッグなどオリジナルグッズも販売
テレビアニメ『ポケットモンスター』を題材にしたスペシャルメニューが、10月1日（水）〜11月30日（日）の間、全国の「PRONTO（プロント）」のカフェタイム（モーニング・夜の時間帯を除く）と「E PRONTO（エプロント）」（モーニングを除く）店舗にて販売される。
【写真】トートバッグなどオリジナルグッズも超かわいい！ 『ポケモン』商品一覧
■「旅」がテーマ
今年登場するのは、「旅」をテーマにしたポケモンのスペシャルドリンク3品とスペシャルフード4品。
スペシャルドリンクは、角切りいちごソースを加えたルビーチョコレートミルクに、リボン型のモナカを添えた「ニンフィアのルビーチョコレートラテ」、淡いブルーのココナッツミルクにマシュマロをトッピングした「チルタリスのココナッツブルーラテ」、レモンスカッシュにゆずジュレを加えた「ルカリオのゆずレモンスカッシュ」がラインナップ。いずれもポケモンのオリジナルカップで提供され、ノベルティとして「ポケモンオリジナルクリアカード（全10種）」がランダムで1つ付属する。
また「ポケモンオリジナルアクリルキーホルダー（全7種ランダム）」が付いたスペシャルフードは、錦糸卵でデンリュウが放電している様子を表現した「デンリュウのラタトゥイユカルボナーラ」をはじめ、「チコリータ・ポカブ・ワニノコの仲良しミートクリーム 生パスタ」、「ゲンガーのクロワッサンサンド〜ブルーベリーヨーグルト〜」、「フラベベのフランボワーズと苺のケーキ」がそろう。
さらに期間中は、オリジナルデザインをあしらったラゲッジタグやポリキャンバストートバッグなど旅やレジャーのおともにぴったりな限定グッズを販売。なお、初日のオリジナルグッズの販売のみ、モーニング終了後から開始される。
加えて、キャンペーン期間中は東京、大阪、埼玉、千葉、愛知、福岡、北海道の7店舗で“旅気分”が体感できる特別な装飾が実施され、ポケモンと過ごす秋のひと時を届ける。
