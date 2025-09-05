»³ËÜÌ¤ÐÔ¤È¤Î­àºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È­á¤¬ÏÃÂê¤Î¥¸¥ã¥Ã¥­¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¡á1989Ç¯»£±Æ

¡¡½÷Í¥¤Î»³ËÜÌ¤ÐÔ(50)¤¬À¤³¦Åª¤ÊÂç¥¹¥¿¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÂçÂçÀèÇÚÇÐÍ¥¥¸¥ã¥Ã¥­¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¡¢¹á¹Á½Ð¿È¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤ÇÐÍ¥ ¥¸¥ã¥Ã¥­¡¼¡¦¥Á¥§¥ó(71)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÇØÃæ¤«¤é¥¸¥ã¥Ã¥­¡¼¤ËÊú¤­¤·¤á¤ÆÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï22ºÐ¡£±Ç²è¡ØWHO AM I¡©¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»£±Æ¤ÇÃ±¿È¡¢Æî¥¢¤È¥ª¥é¥ó¥À¤ËÅÏ¤Ã¤¿4¥ö·î´Ö¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢½é¤á¤ÆÀï¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ç¤·¤¿»Õ¤Ç¤¢¤ê¡£²ÈÂ²¤Î·»¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢1998Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖWHO AM I¡©¡×¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤â±é¤¸¤¿¡¢»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¡Ø ¥Ù¥¹¥È¡¦¥­¥Ã¥É¡§¥ì¥¸¥§¥ó¥º ¡Ù¤Î±Ç²èPR¤ÇÍèÆü¤·¤Æ¤¿»þ¤Ëµ×¡¹¤Î¥­¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡£ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¡Á»þ´Ö¤¬Â­¤ê¤Ê¤¤¡¡¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡¢°ì½ï¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤ª¼Çµï¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¤ÈÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

¥¸¥ã¥Ã¥­¡¼¡¦¥Á¥§¥ó(º¸)¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³ËÜÌ¤Íè
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àmiraiyamamoto_official¤è¤ê)
1998Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖWHO AM I¡©¡×¤Î»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È
(»³ËÜ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àmiraiyamamoto_official¤è¤ê)
1998Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖWHO AM I¡©¡×¤Î»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È
(»³ËÜ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àmiraiyamamoto_official¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤µ¤ó¤â¥¸¥ã¥Ã¥­¡¼¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Ð´é¡×¡Ö¤È¤Æ¤â²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Î±Ç²è¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£