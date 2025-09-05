¡Ö½é¤á¤ÆÀï¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ç¡Ä¡×27Ç¯Á°¤Ë¶¦±é¡ÄÀ¤³¦Åª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÈàºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Î»³ËÜÌ¤Íè¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Ð´é¡×¡ÖºÇ¹â¤Î±Ç²è¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡¢°ì½ï¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤ª¼Çµï¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»³ËÜÌ¤ÐÔ(50)¤¬À¤³¦Åª¤ÊÂç¥¹¥¿¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçÂçÀèÇÚÇÐÍ¥¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤½Ð¤·¡¢¹á¹Á½Ð¿È¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤ÇÐÍ¥ ¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó(71)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÇØÃæ¤«¤é¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤ËÊú¤¤·¤á¤ÆÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï22ºÐ¡£±Ç²è¡ØWHO AM I¡©¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»£±Æ¤ÇÃ±¿È¡¢Æî¥¢¤È¥ª¥é¥ó¥À¤ËÅÏ¤Ã¤¿4¥ö·î´Ö¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢½é¤á¤ÆÀï¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ç¤·¤¿»Õ¤Ç¤¢¤ê¡£²ÈÂ²¤Î·»¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢1998Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖWHO AM I¡©¡×¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤â±é¤¸¤¿¡¢»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø ¥Ù¥¹¥È¡¦¥¥Ã¥É¡§¥ì¥¸¥§¥ó¥º ¡Ù¤Î±Ç²èPR¤ÇÍèÆü¤·¤Æ¤¿»þ¤Ëµ×¡¹¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡£ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¡Á»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡¡¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡¢°ì½ï¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤ª¼Çµï¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¤ÈÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤µ¤ó¤â¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Ð´é¡×¡Ö¤È¤Æ¤â²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Î±Ç²è¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£