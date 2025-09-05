Îý½¬µòÅÀ¶á¤¯¤Ç19Ç¯Á°¤ËÈá»´¤Ê°û¼ò±¿Å¾»ö¸Î¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬¸òÄÌ°ÂÁ´¹Ö½¬¤ò¼õ¹Ö
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï4Æü¡¢´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¡ÊÊ¡²¬»ÔÅì¶è¡Ë¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¸òÄÌ°ÂÁ´¹Ö½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÌó50¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢Åì½ð¸òÄÌÂè1²Ý¤Î¸òÄÌ´ÉÍý´±¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Á°¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤Ï¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ÎÄÌÊó·±Îý¤ò¼Â»Ü¡£¥ë¡¼¥¡¼¤ÎFW¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥Ê¥ó¡Ê19¡Ë¤¬ÄÌÊóÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²ñµÄ¼¼¤ÇVR¡Ê¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÁª¼ê¤¬¡Ö¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×¤Î´í¸±¤µ¤òÂÎ¸³¡£¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¾ðÀª¤ä»ö¸ÎËÉ»ß¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡¡´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¶á¤¯¤Î³¤¤ÎÃæÆ»Âç¶¶¤Ç¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤Ç3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èá»´¤Ê»ö¸Î¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î·¼È¯³èÆ°¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÇ®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£
¡¡±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¡Ö¶µ½¬½ê¤Ç½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¡£¤è¤ê°ìÁØ¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£VR¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î±¿Å¾¤ò·Ð¸³¤·¤¿GK¾®ÈªÍµÇÏ¡Ê23¡Ë¤Ï¡Ö°ì»þÄä»ß¤Ê¤É¤ËÁ´¤¯µ¤ÉÕ¤«¤º¡¢´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤é±¦ÀÞ¡¢º¸ÀÞ»þ¤ÎÌÜ»ë¤Ê¤É¤ÏÃí°Õ¿¼¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤Ê¤É¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅ°Äì¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë