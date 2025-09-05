紀伊国屋書店新宿本店「浸水」報告 2階文庫新書ラノベ売場を一時封鎖→その後復旧 愛読家安堵
紀伊国屋書店新宿本店のXが5日に更新され、「浸水」による2階文庫新書ラノベ売場の封鎖、その後の復旧を伝えた。
【写真】紀伊國屋書店新宿本店で行われた一青窈のイベント（2022年）
Xの「紀伊國屋書店 新宿本店」のアカウントは、午前9時49分に「本日、浸水により2階文庫新書ラノベ売場が封鎖中です。営業再開しましたら、こちらのアカウントでおしらせします」と投稿。
その後、午後12時30分ごろに「大変ご心配をおかけしました。2階売り場は復旧し、開店しました。ご来店予定のお客様は、お足元にお気をつけて、ご来店下さい」と記した。
「浸水」一報を受け、「マジすか？」「スタッフの方々ご無事ですか」「本が無事でありますように…」などと反響が寄せられていた。
