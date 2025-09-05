「かつみ・さゆり」のさゆり、家庭的な手料理の数々を披露「品数豊富」「理想の食卓」「愛情たっぷりですね」
お笑いコンビ「かつみ・さゆり」のさゆり（56）が4日、自身のインスタグラムを更新。彩り豊かな手料理並ぶ、食卓ショットを披露した。
【写真】「品数豊富」「理想の食卓」家庭的な手料理の数々を披露したさゆり
「インスタライブで約束したので 本日のご飯アップしましたぁ〜」とつづり、この日の食事をアップ。ハート型などのおしゃれな器に彩り豊かに盛られた、家庭的な料理の数々を披露した。
投稿のハッシュタグでは「#焼き鮭 #肉じゃが #ブロッコリーとプチトマトのバジルソース #ひじきと白和え #豚汁 #なすの甘酢和え」とこの日の献立を紹介しており、「#毎日ほぼ自炊」と明かしている。
さゆりの料理の腕前にファンからは、「どれも色合いが良くって凄く美味しそう」「品数豊富」「健康的な食事 若さの秘訣ですね」「理想の食卓」「愛情たっぷりですね」「かつみさん幸せだね」などのコメントが寄せられている。
