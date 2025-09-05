矢沢永吉×イチロー、20年ぶり対談で“失敗”を語り合う NHKで特番『俺たちの失敗』放送
ロック界の“カリスマ”矢沢永吉と、米国野球殿堂入りを果たしたイチローが再び顔を合わせる特別番組『NHK MUSIC SPECIAL 矢沢永吉 ヤザワ×イチロー 〜俺たちの失敗〜』が、9月15日午後9時30分からNHK総合で放送される。
【写真】矢沢永吉との対談で笑顔を見せるイチローほか番組カット多数
2006年に放送された伝説の対談『英雄の哲学』から20年。今回のテーマは「俺たちの失敗」。35億円の借金を背負いながらも武道館150回、新国立競技場での12万人ライブを成功させ、76歳で東京ドーム公演に挑む矢沢永吉。そして「50歳まで現役を約束したのに、45歳で引退した」と語るイチロー。ふたりの言葉には、成功の裏にある失敗や後悔、そして再起する力が込められている。
対談は90分にもわたったといい、リアルで力強い言葉の数々が視聴者の心を打つ内容となっている。番組では矢沢が6年ぶりに完成させた最新アルバムからの新曲「真実」をテレビ初披露。さらに、イチローの背番号「51」が永久欠番に指定されたシアトルでのセレモニーの舞台裏や、引退後も若手選手と汗を流す姿にも密着し、その“今”に迫る。
また、番組の前日9月14日午後1時50分からは、2019年に放送された『ドキュメント矢沢永吉』の再放送も決定。矢沢が70歳で単身渡米し敢行した“魂のレコーディング”の密着や、所有するクルーザー上でのロングインタビューなど、彼の人生哲学が詰まった内容となっている。
■『NHK MUSIC SPECIAL 矢沢永吉 ヤザワ×イチロー 〜俺たちの失敗〜』
放送日時：9月15日（月・祝）後9:30〜後10:30 ＜NHK総合＞
出演：矢沢永吉、イチロー
■『ドキュメント矢沢永吉』（再放送）
放送日時：9月14日（日） 後1:50〜後2:50 ＜NHK総合＞
