台風15号は、午前9時ごろに和歌山県北部に上陸。気象庁は、東日本から北日本では5日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼び掛けています。また、新潟県内では、5日昼過ぎにかけて雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。

東日本から北日本では、5日は台風周辺の暖かく湿った空気と前線の影響で、大気の状態が非常に不安定となり、台風から離れた地域でも雷を伴った非常に激しい雨や猛烈な雨が降り、大雨となるおそれがあります。





【24時間予想最大降水量(～6日午前6時)】東北地方 ８０ミリ関東甲信地方 ２００ミリ東海地方 １５０ミリ

新潟県では大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。このため、5日昼過ぎにかけて雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。



【24時間予想最大降水量(～6日午前6時)】

下越 ８０ミリ

中越 ８０ミリ

上越 ８０ミリ

佐渡 ８０ミリ



■台風の進路予想

【5日11時現在】

種別：台風

存在地域：伊勢市付近

進行方向、速さ：東北東 時速50km

中心気圧：1000hPa

中心付近の最大風速：18m/s

最大瞬間風速：25m/s



【5日12時推定】

種別：台風

存在地域：田原市付近

進行方向、速さ：東北東 時速50km

中心気圧：1000hPa

中心付近の最大風速：18m/s

最大瞬間風速：25m/s



【5日21時の予報】

種別：台風

存在地域：銚子市の南東約120km

進行方向、速さ：東 時速55km

中心気圧：998hPa

中心付近の最大風速：20m/s

最大瞬間風速：30m/s



【6日9時の予報】

種別：温帯低気圧

存在地域：日本の東

進行方向、速さ：東 時速60km

中心気圧：992hPa

中心付近の最大風速：23m/s

最大瞬間風速：35m/s