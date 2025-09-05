姫りんごをまるごと1個使用した「姫りんごマフィン」発売
A-WORLDが運営するブランド「a la ringo(あら、りんご。)」は9月1日、「姫りんごマフィン」を、店舗とオンラインショップにて発売した。
姫りんごマフィン
「a la ringo(あら、りんご。)」は、「青森りんごを五感で楽しむ」をテーマに、青森りんごの魅力・可能性を探求・発信するブランド。
今回発売した「姫りんごマフィン」は、姫りんごをまるごと1個使用したマフィン。生地には、青森県産りんごを使用したアップルティー茶葉を練りこみ、りんご尽くしのマフィンに仕上げた。姫りんごからしみ出た果汁が生地に馴染み、しっとりふわっとした食感も特徴だという。
姫りんごを丸ごと1個使用
価格は1個420円。オンラインでは、姫りんごマフィン4個セット（3,200円）も販売している。
