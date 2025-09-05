ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、手嶌治虫（眞栄田郷敦）が、嵩（北村匠海）に、「千夜一夜物語」のキャラクターデザインを依頼しているが、手嶌治虫のモデルとなっている手塚治虫氏の手塚プロダクションは現在、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでこの「千夜一夜物語」を９月１７日まで配信している。

「あんぱん」では、嵩の才能にほれ込んだ手嶌が、わざわざ家までやってきて大人のためのアニメーション「千夜一夜物語」のキャラクターデザインを依頼する。５日の放送では、嵩は手嶌の仕事場に入ることを許される。入口には「男女禁制」と書いた貼り紙が。手嶌は「漫画家にとって仕事場は聖域ですから、今まで誰もいれたことはなかった」といい、「柳井さんだけはここが聖域だと分かってもらえると思って」と言い、嵩も「光栄です」。

手嶌は嵩が描く女性のキャラクターが「暖かくて優しくて強くて目が好奇心に輝いている。あれは奥さんでしょ」と指摘。「たまにプライドが高くて強情そうな女性の絵もありますね」「とても魅力的です」と絶賛する。

この「千夜一夜物語」について、手塚氏の娘の手塚るみ子氏は４日、Ｘで「手嶌治虫が嵩にキャラデザを頼んだ大人のアニメーション映画はこちらです。初めて知った方はこの機会にぜひ！」と、手塚プロダクションのＸを添付。そこには「１カ月限定配信」で、ＹｏｕＴｕｂｅで「千夜一夜物語」を公開しているとの告知が。ポスターも紹介され上半身あらわな女性と男性が抱き合う大人なデザインで、「美とエロチシズム溢れる陶酔の２時間！」とのコピーも記されている。

ＹｏｕＴｕｂｅでは９月１７日１４時まで視聴できる。

ネットでは「子供の時に見てすごくドキドキしました」「ちょっと大人なアニメで、子どもだった私はどきどきしました」などの声が上がっていた。