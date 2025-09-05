日本女子プロゴルフツアーのゴルフ５レディスは５日から３日間、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ（６５０５ヤード、パー７２）で開催される予定だったが、５日の第１日は台風１５号の接近に伴い、中止となった。２日間３６ホールの短縮競技となり、６日の第１ラウンドで６０位タイまでの選手が７日の決勝ラウンドに進む。ジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる１４歳の須藤弥勒（ゴルフ５／太陽自動車）は、開催コース近くの一般の練習場で最終調整を行った。

台風の影響で開催コースまでの道路が水没、土砂崩れの被害が出る恐れがあるため、コースへの入場は不可。街の練習場は風が強まると、安全のためにネットを下ろしてクローズとなってしまうために朝食を取った後、、母みゆきさんと共にすぐに練習場に向かった。プロ仕様の計測機械をセットして、ウェッジからドライバーまで約２時間、懸命にボールを打ち込んだ。

ジュニア料金で１０００円打ち放題。「こちらで練習させてもらって良かったです」と弥勒は街の練習場に感謝。その上で、ツアー５戦目に向けて「明日（６日）予選通過を目指して精いっぱい頑張ります」と意欲的に話した。

雨にも負けず、風にも負けず、一部の批判にも負けず、１４歳はプロの戦いに臨む。

◆須藤 弥勒（すとう・みろく）２０１１年８月６日、群馬・太田市生まれ。１４歳。１歳からゴルフを始め、東大出身の父・憲一さんの緻密な指導を受ける。１７年に大会史上最年少で世界ジュニアに優勝。１８年も連覇した。１９年にマレーシア世界選手権、２１年にキッズ世界選手権、２２年６月にジュニア欧州選手権優勝し、ジュニアゴルフ界の４大メジャーを制覇。２２年１月からアマチュアも無制限でスポンサー収入を得ることが可能になったことで、ダブル所属契約のゴルフ５と太陽自動車をはじめ多くの企業から推定総額３億６０００万円以上の支援を受ける。家族は父、元フィギュアスケート選手でピアニストの母みゆきさん、兄・桃太郎君、弟・文殊君。