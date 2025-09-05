【新興国通貨】対ドルではやや元高も、円安一服感から対円は重い＝中国人民元



ドル人民元は昨日終値の７．１４２０元前後からドル安元高となる７．１３７０台でスタートし、その後の戻りも７．１４００手前が重くなって、直近７．１３５０割れを付けている。もっとも対円ではドル円の１４８円台後半からの下げが重石となり、昨日終値の２０円８０銭前後から２０円７５銭台へ下げる動き。人民元中心レートは昨日の元高進行が一服も小幅な変化。アジア株式市場で中国上海総合が続落スタートから反発してプラス圏回復となっており、中国売りの動きが一服していることが対ドルでの元高に寄与。



USDCNY 7.1345 CNYJPY 20.762

