元モー娘。石川梨華、家族から“大好評”だった手料理を披露「美味しそう」「朝から飲みたくなりました」
元モーニング娘。のメンバーでタレントの石川梨華（40）が5日、自身のインスタグラムを更新。“大好評だった”という夜ご飯を公開した。
【写真】「美味しそう」家族から“大好評”だった石川梨華の手料理
石川は、普段から自身のSNSで「チャーミークッキング」と題し、手料理を投稿しており、今回は「久しぶりの春巻き 海老春巻きも初めて作ったら大好評でした また作ろう」と、きれいに盛り付けられた春巻きや副菜などを披露している。
手料理を見たファンからは「美味しそう」「朝から飲みたくなりました」「うまそう〜」などとコメントが集まっていた。
【写真】「美味しそう」家族から“大好評”だった石川梨華の手料理
石川は、普段から自身のSNSで「チャーミークッキング」と題し、手料理を投稿しており、今回は「久しぶりの春巻き 海老春巻きも初めて作ったら大好評でした また作ろう」と、きれいに盛り付けられた春巻きや副菜などを披露している。
手料理を見たファンからは「美味しそう」「朝から飲みたくなりました」「うまそう〜」などとコメントが集まっていた。