気象台は、午後0時35分に、大雨警報（土砂災害）を館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市に発表 5日12:35時点

南部では、5日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。北西部、南部では、5日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■千葉市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■館山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■木更津市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方

■松戸市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■習志野市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■勝浦市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方

■鴨川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方

■君津市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方

■富津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方

■南房総市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日夕方