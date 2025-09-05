気象台は、午後0時35分に、大雨警報（土砂災害）を館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市に発表しました。

南部では、5日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。北西部、南部では、5日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■千葉市

□大雨警報

・土砂災害

5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm





■館山市□大雨警報【発表】・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mm■木更津市□大雨警報・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水5日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 5日夕方■松戸市□大雨警報・土砂災害5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水5日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量 70mm■習志野市□大雨警報・土砂災害5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水5日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■勝浦市□大雨警報【発表】・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 5日夕方■鴨川市□大雨警報【発表】・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 5日夕方■君津市□大雨警報・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水5日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 5日夕方■富津市□大雨警報【発表】・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 5日夕方■南房総市□大雨警報【発表】・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 5日夕方