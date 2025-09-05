【大雨警報】千葉県・館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市に発表 5日12:35時点
気象台は、午後0時35分に、大雨警報（土砂災害）を館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市に発表しました。
南部では、5日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。北西部、南部では、5日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■千葉市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■木更津市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方
■松戸市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■習志野市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方から5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■勝浦市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方
■鴨川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方
■君津市
□大雨警報
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方
■富津市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方
■南房総市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日夕方