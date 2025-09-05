¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤Ê¤ÉËÜÂç²ñ½Ð¾ì·è¤á¤ë¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕÆîÊÆÍ½Áª
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÆîÊÆÍ½Áª¤Ï4Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤¬ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤Ï5Âç²ñÏ¢Â³15ÅÙÌÜ¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ï2Âç²ñ¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ï4Âç²ñ¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¡£1»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ6°Ì°ÊÆâ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤Ï¥Ú¥ë¡¼¤ò3¡½0¤Ç²¼¤·¾¡¤ÁÅÀ27¤Î3°Ì¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ï¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ë3¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤ÆÆ±25¤Î5°Ì¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ï¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤È0¡½0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤ÆÆ±25¤ÇÊÂ¤Ó¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç6°Ì¡£´û¤ËWÇÕ½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¼ó°Ì¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ï¥á¥Ã¥·¤Î2ÆÀÅÀ¤Ê¤É¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò3¡½0¤Ç²¼¤·¡¢Æ±38¤È¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë