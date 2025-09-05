ヘラヘラ三銃士・ありしゃんが、昨年結婚した夫との“キス事情”について語った。

【映像】ありしゃんと夫（写真あり）

ABEMAオリジナル人気リアリティーショーの参加メンバーが大集結する『ABEMA夏の恋リア祭2025』が4日に放送。本作は『今日、好きになりました。』シリーズ、『シャッフルアイランド』シリーズ、『ガールオアレディ』、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』より番組に参加したメンバーが集結。

アン ミカとお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政がスタジオMCを務め、スタジオには、恋愛リアリティーショーが大好き芸能人のヘラヘラ三銃士・ありしゃん、生田衣梨奈、池田直人（レインボー）、磯山さやか、柏木由紀、金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）、ネルソンズ・岸健之助、和田まんじゅう、西野未姫、はんなみいな、堀未央奈、盛山晋太郎（見取り図）、ヤジマリー。（スカチャン）、ゆきぽよも登場。各番組の名シーンについて語り尽くした。

MCの屋敷に“最近あった一生忘れられないキス”について聞かれたありしゃんは、「そんな過激なキスではないですけど」と前置き。昨年結婚した夫とは、最近キスの回数が減ってきたなと感じたそうで「旦那さんに寝る前に『キスしてよ』って。勇気を振り絞って（ねだった）」と話すとスタジオの女性陣から「かわいい〜」の大合唱。

「旦那もちょっとシャイなんで『いや、寝るから眠いから』って言って、私もちょっと拗ねて布団に入ったんですね。そしたら、私が寝たと思ってチュッて」と話すとゲスト一同「きゃー」「いや〜」と大騒ぎ。

その時の様子を再現しながら「ニヤニヤの口が止まらない」とにやけるありしゃんに磯山さやかが「起きないんだ？」と聞くと「起きないように」そして「馬乗りになろうかと思いましたそのまま」と照れながらもはしゃいでみせた。