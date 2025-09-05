画像はストーリアダッシュ「今年注目のエースちゃん」のページ（https://storia.takeshobo.co.jp/manga/ace_chan/）より

【第11話1】 9月5日 公開

竹書房は9月5日、ゔぇじたぶる氏によるマンガ「今年注目のエースちゃん」第11話1「砂上決戦3on3」をストーリアダッシュにて公開した。

「今年注目のエースちゃん」は、内気な天然少女・那須川あおいを主人公に、女子バレー部員の青春模様を描いた作品。第11話1では、銀杏会とのビーチバレーマッチが始まる。葵は超絶魔球サーブで機先を制するが……。

現在、ストーリアダッシュでは直前のエピソードなどの無料公開も行なわれている。

□第11話1「砂上決戦3on3」のページ

【あらすじ】

得意のビーチバレーでキラキラな高校生活を夢見る島育ちの少女・那須川あおいは、浜も海もない都会に進学し高校デビューに失敗してしまう。

青春を取り戻すべく、クラスメイト・美澄さやかに誘われ「茄子美高校女子バレー部」に入部するのだが...？

内気な天然少女がきらめくエースを目指しちゃう!?

いま注目のかわいすぎる女子バレー部青春ライフ☆