日本代表戦は今夜20時開始予定…W杯出場に王手、U16アジア杯のベスト8出揃う

モンゴルのウランバートルで開催されている『FIBA U16アジアカップ2025』のベスト8に進出するチームが決定。日本代表戦を含め、5日に行われる各試合のティップオフ予定時間も発表された。

4日に行われた準々決勝進出決定戦は、すべてのカードにおいてグループ2位だったチームが同3位だったチームを撃破。各組1位で準々決勝にストレートインしたオーストラリア代表、日本代表、ニュージーランド代表、中国代表に続く形で、韓国代表、チャイニーズ・タイペイ代表、イラン代表、バーレーン代表が順当にベスト8入りを決めた。

この結果、グループフェーズを無傷の3連勝で首位通過した日本代表は、5日20時からチャイニーズ・タイペイ代表と対戦することが決定。今大会のベスト4以上に与えられる『FIBA U17ワールドカップ2026』出場権がかかる大事な一戦を突破すれば、3連覇中のオーストラリア代表、もしくは準々決勝進出決定戦から勝ち上がってきた韓国代表と準決勝で激突することになる。

なお、反対の山は、ニュージーランド代表vsイラン代表、中国代表vsバーレーン代表という顔合わせ。準々決勝以降は休養日がなく3日間で最大3試合を戦うスケジュールで、6日に準決勝、7日に3位決定戦と決勝が行われる。

発表された準々決勝のティップオフ予定時間一覧は以下の通り。

◆■9月5日開催『FIBA U16アジアカップ2025』準々決勝スケジュール

12時30分TO オーストラリア vs 韓国



15時00分TO ニュージーランド vs イラン



17時30分TO 中国 vs バーレーン



20時00分TO 日本 vs チャイニーズ・タイペイ

