SM ENTERTAINMENTが、『SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA』をみずほPayPayドーム福岡にて2026年1月31日、2月1日に開催する。

創立30周年を記念するワールドツアーの中、福岡開催は初となる。今回も東京公演に引き続き、KANGTA、東方神起、SUPER JUNIOR、ZHOUMI、HYOYEON of Girls' Generation、KEY , MINHO of SHINee、EXO、Red Velvet、NCT DREAM、WayV、aespa、RIIZE、NCT WISH、naevis、Hearts2Hearts、XngHan＆Xoul、SMTR25などの出演が決定している。

また、今回も創立30周年プログラムとして、東京開催時同様、ファンクラブ会員対象に特別企画も開催する予定だ。各ファンクラブ最速チケット先行受付（抽選）は、本日9月5日12時より開始している。

