みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「２０２５年のＩＰＯ」が１７位にランクインしている。



８月下旬以降、ＩＰＯが相次ぎ発表されたことが関心を高めるのにつながっているようだ。８月２１日に沖縄発のビールブランド「オリオン」を展開するオリオンビール<409A.T>が９月２５日の予定で東証プライム市場に上場すると発表。同月２８日にはライトノベルレーベルの「オーバーラップ文庫」などを刊行する企業のグループのオーバーラップホールディングス<414A.T>が１０月３日の予定で東証グロース市場に上場すると発表し知名度のある企業のＩＰＯ発表が続いた。８月のＩＰＯはアクセルスペースホールディングス<402A.T>１社のみ（東証ＲＥＩＴの霞ヶ関ホテルリート投資法人<401A.T>は除く）だったが、９月には３社、１０月には３社のＩＰＯが９月４日時点で予定されている。



また、厳密にはＩＰＯではないが、ソニーグループ<6758.T>は３日、金融子会社ソニーフィナンシャルグループ（ＳＦＧＩ）のパーシャル・スピンオフ（分離・独立）を１０月１日付で実行すると発表した。同スピンオフは、東京証券取引所からＳＦＧＩ株式の上場承認が得られ、その承認が取り消されないことを効力発生の条件としており、９月２９日を上場予定日としている。



これらを受けて、ＩＰＯへの関心が改めて高まると予想されており、ＩＰＯ銘柄への注目も高まっている。この日の関連銘柄では、目立った動きは少ないものの、ブッキングリゾート<324A.T>、デジタルグリッド<350A.T>、北里コーポレーション<368A.T>、レント<372A.T>、みのや<386A.T>、ＪＸ金属<5016.T>などが堅調となっている。



出所：MINKABU PRESS