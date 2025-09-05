16年ぶりW杯出場のパラグアイ、現地あす金曜日が祝日に!! 大統領も喜び爆発「全国民で祝おう!」
パラグアイ代表は現地時間4日、北中米ワールドカップ南米予選の第17節でエクアドル代表と0-0で引き分けて4大会ぶりとなるW杯出場を決めた。サンティアゴ・ペニャ大統領は試合後にX(@SantiPenap)を更新し、翌日を祝日とすることを発表した。
パラグアイは2010年の南アフリカ大会で日本をPK戦で破るなどして8強入りを果たしていたが、以降は予選敗退が続いていた。今回の予選も開幕7試合で1勝の苦しいスタートとなったが、第8節でブラジルに勝利するなど次第に立て直していった。迎えた第17節はスコアレスドローに終わるも、6勝7分4敗として6位以上が確定。最終節を前に待望のW杯切符を獲得した。
ペニャ大統領は試合後、「パラグアイの全国民の夢が叶ったから明日は祝日だ。全国民で祝おう!」とXに投稿。政府公式アカウントも翌日を国民の祝日とする政令を掲載し、公式決定であることを伝えた。
大統領は続けて「最後の突破から16年が経過した…16年間W杯で我々の国歌を聞けなかった」と綴り、「我々はW杯に戻る。一緒に祝おう!」と喜びを示している。
パラグアイは2010年の南アフリカ大会で日本をPK戦で破るなどして8強入りを果たしていたが、以降は予選敗退が続いていた。今回の予選も開幕7試合で1勝の苦しいスタートとなったが、第8節でブラジルに勝利するなど次第に立て直していった。迎えた第17節はスコアレスドローに終わるも、6勝7分4敗として6位以上が確定。最終節を前に待望のW杯切符を獲得した。
ペニャ大統領は試合後、「パラグアイの全国民の夢が叶ったから明日は祝日だ。全国民で祝おう!」とXに投稿。政府公式アカウントも翌日を国民の祝日とする政令を掲載し、公式決定であることを伝えた。
大統領は続けて「最後の突破から16年が経過した…16年間W杯で我々の国歌を聞けなかった」と綴り、「我々はW杯に戻る。一緒に祝おう!」と喜びを示している。