清水梨紗がリバプールへレンタル移籍!! 昨夏マンC加入も開幕前パリ五輪で大怪我「この間復帰したときに…」
マンチェスター・シティウィメンは4日、日本女子代表(なでしこジャパン)DF清水梨紗がリバプールウィメンへ期限付き移籍することを発表した。期間は1シーズンとなる。
清水は昨夏にウエスト・ハムウィメンからマンチェスター・Cへ加入するも、開幕前に行われたパリオリンピック初戦のスペイン戦で右膝前十字靭帯断裂の重傷を負った。その影響で昨季は公式戦の出場がなく、リハビリに励む1年間となっていた。
ただマンチェスター・Cによると、今オフの非公開練習試合で実戦復帰したという。清水はリバプールの公式インタビューで「怪我をして1年ぐらいプレーはしていないんですけど、ピッチに立ってサッカーをする幸せをこの間復帰したときにすごく感じたので、それをリバプールでも感じて、よりリバプールが良くなるように自分がプレーできたら」と意気込んだ。
リバプールは昨季までマンチェスター・Cウィメンを率いたガレス・テイラー監督が指揮しており、なでしこジャパンのMF長野風花も所属している。
