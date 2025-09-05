NEWS小山慶一郎、実姉みきママと思い出の「冷や汁」作り！想像を超えたアレンジレシピに困惑？
【写真】こんなにキュート！おそろいポーズの小山姉弟
今回作るのは、小山さんが「あの味が忘れられない」と熱烈リクエストした「冷や汁」。けれど、みきママさんのレシピは小山さんのイメージとちょっと違っていたようで…！？
小山：冷や汁は確かに俺が「食べたい」って言った。けど、俺の冷や汁にトマトは入ってない。
みきママ：今回、みょうがもないから。
小山：え！ みょうが、ないの？ しそもない？ なんで！？
小山：いや、みょうががあったほうが絶対ばえるって。冷や汁はみょうががあるからうまいんだよ。
みきママ：冷や汁は日本各地の郷土料理だけど、その定義にみょうがは入っていないの。だしがある、冷えている汁もの料理のことなんだよ。
小山：そうなんだ！ 知らなかった。
みきママ：今回なんで慶一郎は冷や汁をリクエストしたの？
小山：宮崎に行ったときに食べた冷や汁がおいしかったの。正直、それを求めてた…。
みきママ：大丈夫。「ばえる！！冷や汁」も絶対おいしいよ♪
みきママ：さぁ、トマトを茹でるよ。
小山：茹でるんだ。
みきママ：まずはトマトに切り目を入れて。先っちょだけ十字に。
小山：トマト、ほぼ切ったことないよー。
みきママ：（手際のいい小山さんに）オッケー。すごいね、慶一郎がトマト切ってるわ〜！！
みきママ：次はナスを半分に切る。縦ね、縦。
小山：（作業スピードを上げて）よーし、どんどん行くぞー。
みきママ：そうしたら野菜を一気に茹でるよ。全部、同時茹で！
小山：全部同時に？
みきママ：野菜は同時でいいの。茹で上がったものから取り出せば、一つのお湯とお鍋でできちゃう。
小山：鍋の中がカラフル。これをカレーにしたいわ（笑）。
みきママ：まず、トマトを取り出して冷やすよ。
小山：キンキンの氷水だ。これにつけるのね。
みきママ：そしたらほら、皮をむいて。火を通したら慶一郎も食べられるでしょ？
小山：オレの中ではこれは火を通したうちに入らない！（笑）
みきママ：で、トマトは食べやすいように隠し包丁を入れる。反対側に切り目を入れるよ。
小山：トマトはみきの皿に２個入れていいよ。俺はナスとオクラが食べたい！
みきママ：えー！ そうめんのときみたいにまた別の作るのぉ〜！？（笑）
みきママ：ナスとオクラ、ちゃんと火が通ってるか見てね。こうやって持って、スポンジみたいになってたらオッケー。
みきママ：ちょっとだけお湯をチンします。なぜかというと味噌が溶けやすくなるから。目安は600Wで2、30秒。
小山：（レンジがピーピーと鳴り）終了。それで？
みきママ：かつおだしを味噌を混ぜて溶かします。
小山：ところで、冷や汁って米も入れるよね？
みきママ：今日は入れないよ。
小山：ええっ！？ 俺が空港で食べたのは米が入ってたのに。
みきママ：入れる人もいるけど私は入れない派。今日も入れない。
小山：マジかー。やっぱり俺との意思疎通、全然取れてないわ（笑）。お米に冷たい味噌汁がかかってるのがおいしいんじゃないの？
みきママ：今回は米なし（キッパリ）。
小山：（言い返せず）…分かりました…。
小山：米を入れないってさ、つまり冷たい味噌汁ってこと？
みきママ：（小声で）そうだよ。
小山：冷たい味噌汁で、具が大きい？
みきママ：（小声で）そうだよ。「ばえる」だから！
小山：そうめん入れようよ。
みきママ：（笑）まぁ、そうめん入れてもおいしいよね。
みきママ：あとは盛り付け。汁に氷を入れて具材をのせるよ。
小山：この冷や汁で「ばえる」って一体どうやるの？ 見たことないな。
みきママ：みきママのオリジナルレシピだもん。ほら、慶一郎の自由にトッピングやってみて。得意でしょ。
小山：得意だけどさー（トマトを別の具材で隠すように盛り付ける）。
みきママ：トマト見えなくなってる！（笑）
小山：（みきママに直されて）あー、もう。俺は高さを出したいんだよ。
みきママ：ちなみにこれ、冷蔵庫で冷やした味噌汁に野菜を入れても簡単にできます。好きな野菜を冷やして投入すれば完成！ イチから作らなくてもいいんです。
小山：暑い日におすすめだね。
みきママ：そうなの！ でも子どもには「温めてくれ」って言われるんだよね…。「みそ汁は熱いものが好き」って（笑）。お米を入れたい人は入れてもいいし、具材は、きゅうり、ツナ、サバなんかもおすすめでーす！
ばえる！！冷や汁
＜材料＞2人前
トマト 大…2個
オクラ…5本
茄子…2本
A
味噌…大さじ3
かつおだしの素…小さじ1/2
水…500cc
氷…8個
＜作り方＞
【1】鍋に湯を沸かし、トマトをさっと茹で、オクラと茄子を茹で、氷水に付けて1分ほどキンキンに冷やす。トマトは皮をむき、反対側に切れ目を切れる。
【2】Aを入れて湯（大さじ2：分量外）を入れて溶かしてから水を加え、【1】の茄子をはさみで切って入れ、トマトとオクラも入れて氷を入れて食べる。
■PROFILE
小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。
・Instagram@keiichiro.koyama
・X(Twitter)@kkeiichiro_____
・YouTube@CHOI_YAMA
・TikTok@keiichiro.koyama_0501
・Weibo https://weibo.com/u/7993722057
・RED https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29
みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある
・Instagram@mikimama_official
