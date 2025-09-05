みきママオリジナルの冷や汁に挑戦。この後、まさかの戦いが勃発!?


今回作るのは、小山さんが「あの味が忘れられない」と熱烈リクエストした「冷や汁」。けれど、みきママさんのレシピは小山さんのイメージとちょっと違っていたようで…！？

小山：冷や汁は確かに俺が「食べたい」って言った。けど、俺の冷や汁にトマトは入ってない。

みきママ：今回、みょうがもないから。

小山：え！　みょうが、ないの？　しそもない？　なんで！？

みきママ：普通の冷や汁じゃないから。「ばえる！！冷や汁」。

小山：いや、みょうががあったほうが絶対ばえるって。冷や汁はみょうががあるからうまいんだよ。

ナスで防御する小山さんに、みきママさんは「ビビビビ…」と謎のトマト光線を送る


みきママ：冷や汁は日本各地の郷土料理だけど、その定義にみょうがは入っていないの。だしがある、冷えている汁もの料理のことなんだよ。

小山：そうなんだ！　知らなかった。

トマトにどうしても納得がいかない小山さん（笑）


みきママ：今回なんで慶一郎は冷や汁をリクエストしたの？

小山：宮崎に行ったときに食べた冷や汁がおいしかったの。正直、それを求めてた…。

みきママ：大丈夫。「ばえる！！冷や汁」も絶対おいしいよ♪

小山さんがトマトを切る（格闘する？）激レアショット。表情はご愛嬌で（笑）。


みきママ：さぁ、トマトを茹でるよ。

小山：茹でるんだ。

みきママ：まずはトマトに切り目を入れて。先っちょだけ十字に。

小山：トマト、ほぼ切ったことないよー。

みきママ：（手際のいい小山さんに）オッケー。すごいね、慶一郎がトマト切ってるわ〜！！

NEWSが9月に22周年を迎えるにちなみ、みきママさんが「にゃんにゃん」のポーズ


みきママ：次はナスを半分に切る。縦ね、縦。

小山：（作業スピードを上げて）よーし、どんどん行くぞー。

すべての具材を入れたら、軽く菜箸でまぜても


みきママ：そうしたら野菜を一気に茹でるよ。全部、同時茹で！

小山：全部同時に？

みきママ：野菜は同時でいいの。茹で上がったものから取り出せば、一つのお湯とお鍋でできちゃう。

小山：鍋の中がカラフル。これをカレーにしたいわ（笑）。

トマトなど火が通りやすいものからサッと取り出します


「もう取り出すの？　もっとトマトに火を通そうよ」と小山さん（笑）


みきママ：まず、トマトを取り出して冷やすよ。

小山：キンキンの氷水だ。これにつけるのね。

みきママ：そしたらほら、皮をむいて。火を通したら慶一郎も食べられるでしょ？

小山：オレの中ではこれは火を通したうちに入らない！（笑）

トマトの皮はつるんとむけます


みきママ：で、トマトは食べやすいように隠し包丁を入れる。反対側に切り目を入れるよ。

小山：トマトはみきの皿に２個入れていいよ。俺はナスとオクラが食べたい！

みきママ：えー！　そうめんのときみたいにまた別の作るのぉ〜！？（笑）

「大好きです」というナスとオクラを持って爽やかスマイル


みきママ：ナスとオクラ、ちゃんと火が通ってるか見てね。こうやって持って、スポンジみたいになってたらオッケー。

味噌をあらかじめ温めておくと時短効果大！


みきママ：ちょっとだけお湯をチンします。なぜかというと味噌が溶けやすくなるから。目安は600Wで2、30秒。

小山：（レンジがピーピーと鳴り）終了。それで？

みきママ：かつおだしを味噌を混ぜて溶かします。

「コンソメ入れまーす」と、素で間違える小山さんにみきママさん爆笑


小山さんは手際よくシャカシャカ。そこに水500ccを加えます


小山：ところで、冷や汁って米も入れるよね？

みきママ：今日は入れないよ。

小山：ええっ！？　俺が空港で食べたのは米が入ってたのに。

みきママ：入れる人もいるけど私は入れない派。今日も入れない。

共同作業中の2人。みきママさんの切りたて短め前髪がチャーミング


小山：マジかー。やっぱり俺との意思疎通、全然取れてないわ（笑）。お米に冷たい味噌汁がかかってるのがおいしいんじゃないの？

みきママ：今回は米なし（キッパリ）。

小山：（言い返せず）…分かりました…。

小山さんの美的センスが発揮されるトッピング。今回のポイントは「高さを出す」だそう


小山：米を入れないってさ、つまり冷たい味噌汁ってこと？

みきママ：（小声で）そうだよ。

小山：冷たい味噌汁で、具が大きい？

みきママ：（小声で）そうだよ。「ばえる」だから！

小山：そうめん入れようよ。

みきママ：（笑）まぁ、そうめん入れてもおいしいよね。

おちゃめなおそろいポーズに「かわいい！」とスタッフ絶賛


みきママ：あとは盛り付け。汁に氷を入れて具材をのせるよ。

小山：この冷や汁で「ばえる」って一体どうやるの？　見たことないな。

みきママ：みきママのオリジナルレシピだもん。ほら、慶一郎の自由にトッピングやってみて。得意でしょ。

小山：得意だけどさー（トマトを別の具材で隠すように盛り付ける）。

みきママ：トマト見えなくなってる！（笑）

小山：（みきママに直されて）あー、もう。俺は高さを出したいんだよ。

みきママ：ちなみにこれ、冷蔵庫で冷やした味噌汁に野菜を入れても簡単にできます。好きな野菜を冷やして投入すれば完成！　イチから作らなくてもいいんです。

小山：暑い日におすすめだね。

みきママ：そうなの！　でも子どもには「温めてくれ」って言われるんだよね…。「みそ汁は熱いものが好き」って（笑）。お米を入れたい人は入れてもいいし、具材は、きゅうり、ツナ、サバなんかもおすすめでーす！

彩り豊かな具材が美味！　暑い日でもお箸が止まらないひんやり冷や汁


ばえる！！冷や汁

＜材料＞2人前

トマト　大…2個

オクラ…5本

茄子…2本

A

味噌…大さじ3

かつおだしの素…小さじ1/2

水…500cc

氷…8個

＜作り方＞

【1】鍋に湯を沸かし、トマトをさっと茹で、オクラと茄子を茹で、氷水に付けて1分ほどキンキンに冷やす。トマトは皮をむき、反対側に切れ目を切れる。

【2】Aを入れて湯（大さじ2：分量外）を入れて溶かしてから水を加え、【1】の茄子をはさみで切って入れ、トマトとオクラも入れて氷を入れて食べる。

■PROFILE

小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。

・Instagram@keiichiro.koyama

・X(Twitter)@kkeiichiro_____

・YouTube@CHOI_YAMA

・TikTok@keiichiro.koyama_0501

・Weibo　 https://weibo.com/u/7993722057

・RED　https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29

みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある

・Instagram@mikimama_official

