Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó»ÈÍÑ¤Î¥¸¥Ð¥ó¥·ー¿·ºî¥á¥¤¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¸ø³«¡ªÈþ¤·¤µºÝÎ©¤Ä¾Ò²ðÆ°²è¤Ë¡ÖÆ±¤¸¿§Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é´ò¤·¤¤¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼
´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØW KOREA¡Ù¤ÎSNS¤Ë¤Æ¡¢Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎHyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥¹¥á¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
①¥¹¥¥º¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¥¸¥Ð¥ó¥·ー¤Î¿·ºî¥ê¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð ②¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ì¤ëÆ°²è ③～⑥¡ØW KOREA¡Ù¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÎÇò¹õ°áÁõ¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ê4ËÜ¡Ë
¢£¥¹¥¥º¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÎÀ°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤Ë±Ç¤¨¤ë¿·ºî¥ê¥Ã¥×¤Ï¡©
GIVENCHY BEAUTY¡Ê¥¸¥Ð¥ó¥·¥£ ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡£¡ØW KOREA¡Ù¤Î¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¿·ºî¥ê¥Ã¥×¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÑÛ¡¹¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²óÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¸¥Ð¥ó¥·¥£ ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Î¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹õ¤Î°áÁõ¤Ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤ÎÆþ¤Ã¤¿Èý¤ÈÎÃ¤ä¤«¤Ê´ãº¹¤·¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥ëー¥¸¥å¡¦¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤¡¦¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Î¡ÈN04 ¥íー¥º¡¦¥ì¥¤¥äー¡É¤ò»ÈÍÑ¡£Íî¤ÁÃå¤¤È°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸ý¸µ¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Çò¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÈP09 ¥ëー¥¸¥å¡¦¥Õ¥ìー¥º¡É¤òÆâÂ¦¤«¤é¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ËÅÉÉÛ¤·¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¿°¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ð¤ä¤«¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈ©¤Ï¡Ö¥×¥ê¥º¥à¡¦¥êー¥Ö¥ë¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥°¥í¥¦¡¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖN04¡¢¤¹¤°¤Ë¥ªー¥Àー¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÁáÂ®¹ØÆþ¤òÊó¹ð¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÈÆ±¤¸¿§¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é´ò¤·¤¤¡×¡ÖÇä¤êÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ç¾Ç¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥éー¥ì¥ó¥º¤ä¹á¿å¤Î¾ðÊó¤â¡ª
¤Þ¤¿¡ØW KOREA¡Ù¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤Î¥Îー¥¹¥êー¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤ÇÈþËÆ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¤â¸ø³«Ãæ¡£¼«¿È¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¥«¥éー¥ì¥ó¥º¤ä¥ê¥Ã¥×¡¢¹á¿å¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Stray Kids¤ÎÃæ¤Ç¡È¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬»÷¹ç¤¦¡É¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¢¨»ëÄ°»þ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¸ì¼«Æ°À¸À®¡×»úËë¤òÁªÂò¸å¡¢¡ÖÆüËÜ¸ì¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È³ÎÇ§²ÄÇ½¡Ë