BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）が、Instagramを更新。日本のドン・キホーテを訪れた姿を公開した。

【写真】日本を堂々と楽しむBLACKPINKリサ

■BLACKPINKリサが路上でピース！キティとの記念写真も

リサはまず、障子をバックにレストランでくつろぐ様子を2枚投稿。3枚目にはウニの乗った美味しそうな料理の写真が捉えられており、日本で寿司を味わったようだ。

そして4、5枚目ではドン・キホーテへ。BLACKPINKがアンバサダーを務める「アサヒスーパードライ」の大きな缶を手に、お酒コーナーでショッピングを楽しんでいる。5枚目では「アサヒスーパードライ」を掲げ、楽しそうにポーズを取った。

そして6枚目では路上でピース。リサはキャミソールを重ね着して黒いパーカーを被り、キャップを被ったラフなムードで、変装もせず堂々と佇んでいる。大胆に漢字の書かれたウエストバンドを見せた流行の“見せパン”スタイルで、圧倒的な個性を放っている。真っ赤なLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のモノグラムバッグには、リサが好きなキャラクターであるモンチッチの黄色いマスコットを付け、彼女らしいスタイルに仕上げた。

この他、10枚目ではハローキティのバスボムのマスコットをバスタブに浮かべた様子や、11、12枚目ではキティの着ぐるみと戯れる様子も公開。SNSでは「リサちゃんドンキ好きよね」「アサヒスーパードライ持ってるの最高」「リサが本格的にモンチッチを推し始めた！」「リサちゃん日本に来てたのかな？」「いつの間に来日してたんだろ」と話題を集めている。

