LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が自身のInstagramを更新。アメリカ・ニューヨークでのプライベートショットを公開し、注目を集めている。

【写真】NYでのルセラ・ウンチェ／カズハの美しいすっぴん姿（13枚目）

■カメラのフィルターで遊ぶルセラ・ウンチェ

ワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』の北米公演のため、アメリカに渡ったLE SSERAFIM。9月4日（日本時間）には、ニューヨークでライブを行った。

ウンチェは、ワインが並ぶレストランや、ニューヨークの街を歩くショットを13枚公開。レストランでは、テーブルに頬杖をして料理が運ばれてくるのを待っているようなポーズを披露（1枚目）。プレッツェルのフィルターを顔にはめて遊んでいる動画（3枚目）や、フォークを口につけてポーズしたセルフィー、パンで顔を隠したショットなど、美味しそうな料理の写真と共に投稿している。どれもすっぴんに近いナチュラルなウンチェの姿が印象的だ。

また、街歩きのショットでは、サングラスを掛けて颯爽と歩くウンチェの姿が収められている。オフショルダーのボーダートップスからは、おへそがチラっとのぞき、ウンチェのスタイルの良さも際立っている。

この投稿に、メンバーのKIM CHAEWON（キム・チェウォン）が「綺麗だよ」とコメント。SNSでも「ウンチェさんメロすぎる」「すっぴん質感が良すぎて」「アメリカの街並みが似合いすぎてる」などの声が寄せられている。

■LE SSERAFIMカズハもニューヨークを満喫。美しいすっぴん姿も！

なお、他のメンバーもニューヨークでのプライベートショットを公開。KAZUHA（カズハ）は、ウンチェと同じレストランでの写真やチェウォンとの2ショットも公開。窓際のセルフィーでは美しいすっぴん姿も披露している。