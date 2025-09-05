SUPER EIGHTの横山裕と村上信五が、9月7日放送の『あの頃からわたしたちは』（日本テレビ系）に出演。番組公式SNSでオフショット＆予告動画が公開され、大きな反響を呼んでいる。

【画像】横山裕＆村上信五のピースショット／【動画】横山裕＆村上信五のトーク＆ハグシーン／【画像】105キロマラソン完走後の横山裕の近影

同番組は「同窓会」をテーマにした新しいトーク番組。同じ日に事務所のオーディションを受け、「家族よりも長い時間を共にしている」という横山と村上が、グループへの想いや、お互いのソロでの活動に対する想いなどについて語る。

■横山裕＆村上信五が“思い出の場所”でピース

まず公開されたのは、横山と村上のピースショット。昔、仕事終わりによく来ていたという思い出の場所・鉄板焼き「かりん」で撮影されたもので、ふたりは身を寄せ合い、リラックスした雰囲気でやわらかな笑顔を見せている。

■少し恥ずかしそうにハグする横山裕＆村上信五

さらに予告映像も解禁。村上の登場シーンからスタートし、ときに笑いを交えながら赤裸々にトークを展開。最後は少し恥ずかしそうに、でも嬉しそうにハグをして背中をポンポンと叩きあった。

ファンからは「エモい」「予告ですでに泣いてる」「ヨコヒナってタグついてるの愛」「心臓跳ねた」「2000回くらい再生した」「愛おしい」「ヨコヒナからしか摂取できない栄養がある」「号泣案件」など、様々な声が寄せられている。

■『24時間テレビ』で村上信五が横山裕に駆け寄るシーンが話題に

なお、横山は8月30日から31日にかけて放送された『24時間テレビ48』（日本テレビ系）のチャリティーマラソンで105キロを完走。ゴール直前には村上がスタッフの制止を振り切り横山に駆け寄り、SNS上が感動の渦に包み込まれた。

■チャリティーマラソンの2日後に福岡でソロライブを開催した横山裕