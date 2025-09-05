TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後0時31分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を森町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を西伊豆町に発表しました。さらに洪水警報を浜松市北部、磐田市、掛川市、袋井市、菊川市、森町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・森町に発表 5日12:31時点

静岡県では、5日夕方まで土砂災害に警戒してください。西部では、5日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。東部、西部では、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■静岡市南部
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■静岡市北部
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒

■浜松市南部
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

■浜松市北部
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎに警戒

■富士宮市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

■富士市
□洪水警報
　5日昼過ぎに警戒

■磐田市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎに警戒

■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎに警戒

■袋井市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎに警戒

■下田市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■湖西市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　20mm

■御前崎市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　60mm

■菊川市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎに警戒

■南伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■西伊豆町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■森町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎに警戒