佐野晶哉、本人セレクトのグランジファッションで『Duet』表紙に Aぇ! groupソロ表紙シリーズ第5弾
5人組グループ・Aぇ! groupの佐野晶哉が、5日発売の雑誌『Duet』（デュエット）2025年10月号（ホーム社）の表紙に登場する。同グループのセルフプロデュース企画、ソロ表紙シリーズ第5弾となる。
【表紙B面】ぎゅっと固まり笑顔！爽やかな表情のAぇ! group
今回、佐野が提案したテーマは“音楽人”。秘密基地のような音楽制作スタジオで撮影は行われた。本人がセレクトしたグランジファッションに身を包み、マイスティックでドラムをたたくとスタジオは一瞬にしてライブ会場に。少年のようなキラキラした瞳で、キーボードを弾いたり、ギターを弾いたりとじつに楽しそう。また、和風のスタジオでの撮影では、一転して昭和にタイムリープ。さまざまな表情を見せている。表紙B面はAぇ! group全員で。
また、SixTONESからはジェシーが、Snow Manからは目黒蓮が久しぶりの登場。ピンナップは目黒蓮、なにわ男子、ACEes、AmBitious。timelesz・寺西拓人は大ボリュームグラビアでメンバー全員への熱いメッセージを届ける。
またtimeleszのライブレポートも。なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group、ジュニアからACEes、KEY TO LIT、B&ZAI、少年忍者、嶋崎斗亜（崎＝たつさき）、岡崎彪太郎（崎＝たつさき）、AmBitious、Boys beたちがさまざまな表情を見せている。
