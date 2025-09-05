「うどん店主はスターそのもの」

香川県内の讃岐うどん店主らの写真入りアクリルスタンド（アクスタ）が、高松市北浜町の雑貨店「ＥＬＥＭＥＮＴ（エレメント）」で販売され、人気を呼んでいる。

うどん店巡りが趣味という店長の藤沢昌弘さん（４６）が「うどん店主は僕にとってスターそのもの」と店主１人につき３０個限定で制作。これまでの約３０人分はほぼ完売したという。（黒川絵理）

アクスタは高さ１０センチ程度で、１個１４００円（税込み）。うどん店主らは思い思いのポーズを取る。麺棒を手にした姿のほか、落語好きだと座布団の上で扇子を持ったり、元プロボクサーだとパンチをしたり。レゲエ好きという１人はカツラをかぶってマイクを手にし、バットを構えた「野球ファン」店主の姿もある。

アクスタはアイドルの「推し活」の定番グッズで、藤沢さんは以前から収集していた。近年、ＳＮＳで個人的な趣味などを発信するうどん店主が多いことを知り、２年前、「味でも人柄でも楽しませてくれる店主のアクスタがほしい」と思いついた。

最初に頼んだのは、約１２０年続く老舗の「ヨコクラうどん」（高松市鬼無町）の５代目、横倉英城さん（４７）。４年前からインスタグラムなどで自作の格言などを発信し、バンド活動もする個性派だ。

「売れるかいな」。藤沢さんから依頼を受けた横倉さんはそう感じたが、「面白そう」と撮影に応じた。

腰に巻いた前掛けをアピールするおどけた表情の１枚がアクスタに。「売れなかったらシリーズ化はやめようと思っていた」（藤沢さん）。しかし、制作した３０個は１週間で売り切れた。横倉さんは「アクスタを持って来店し、うどんに添えて撮影するお客さんもいる」と驚く。

藤沢さんはその後も、月１店のペースで作り、ウェブサイトでも販売。「番外編」として、うどんを愛するカレー店や定食屋の店主、うどん店巡りをするユーチューバーも登場。うどん店巡りが趣味の人らに好評で、予約も殺到し、大半が完売しているという。

藤沢さんは「多くの人が讃岐うどんだけでなく、店主のことも愛している。今後も作り続けたい」と話す。

新作アクスタの販売情報は、エレメントのインスタグラムなどで。営業は午前１１時〜午後６時。不定休。