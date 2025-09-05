■台風15号

台風15号は午前9時頃に和歌山県北部に再上陸しました。このあと、昼過ぎから夜にかけては東海や関東の南岸を進む予想で、関東では夜のはじめ頃にかけて大雨となるおそれがあります。

■線状降水帯の予測情報

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がある地域と期間は以下の通りです。

・関東甲信（茨城・埼玉・千葉・東京地方・伊豆諸島・神奈川・山梨・長野）

5日夜のはじめ頃にかけて

・東海（岐阜・静岡・愛知・三重）

5日夕方にかけて

土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。大雨から身を守るために、山の斜面や川の近く、アンダーパスなど、危険な場所には近づかないようにしましょう。車が水没して動けなくなった場合、水位がドアの半分程度に達すると、車のドアが開かなくなり、外に出られなくなるおそれがあります。高架下のアンダーパス等では特に注意が必要です。

◎全国の天気

午後も山陰から東北にかけて、広い範囲で雨が降るでしょう。東海や関東では非常に激しい雨の降る所がありそうです。西日本は天気が回復傾向で、近畿の雨も夕方には、やみそうです。沖縄や九州、四国、北海道は晴れる予想です。

◎予想最高気温

晴れ間の出る九州や四国は前日より高く、高知は7℃も高い35℃でしょう。近畿から関東にかけては前日と同じくらいで、東京は28℃、名古屋と大阪は33℃の予想です。山陰や北陸は前日より低く、鳥取と金沢は30℃でしょう。仙台は27℃、札幌は29℃の予想です。

◎週間予報

・大阪〜那覇

土日は広い範囲で晴れて、猛烈な暑さがぶり返すでしょう。来週は九州北部や山陰で雨の日が多くなりそうです。10日(水)から11日(木)にかけては西日本の広い範囲で雨が降るでしょう。沖縄は9日(火)頃までしばらく晴れる予想です。

・札幌〜名古屋6日(土)は各地で晴れ間が広がり、気温が上がりそうです。7日(日)は北海道や東北北部で雨が降るでしょう。北陸は7日(日)の夜から雨で、その後11日(木)頃まで断続的に雨が降る予想です。関東や東海も11日(木)は傘の出番となりそうです。