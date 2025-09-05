デーブ大久保、藤浪晋太郎の一軍登板に本音「正直…」
元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が2日、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【辛口】はっきり言います! 藤浪晋太郎は一軍で登板して良いのか!?」にて、藤浪晋太郎について語った。
“デーブ大久保”こと大久保博元氏
○「怖いのはぶつけられるってことじゃないですか」
大久保氏は「藤浪投手が(日本球界に)帰ってきましたね」と切り出し、「正直、僕らが藤浪投手と当たったときに、優勝争い、Aクラス争いをしてたら、怖いのはぶつけられるってことじゃないですか」と問題提起。続けて、「僕が右打者だったら(打席に立つのを)断ります」と述べた。
この話に対し、愛甲猛氏がランディ・ジョンソン氏の例を引き合いに出し、「藤浪の場合も、それくらい怖いよね」と話すが、大久保氏は「ランディ・ジョンソンはストライクゾーンに来ますからね」「藤浪さんは悪気はないですから」と返答した。
また、大久保氏は、中日が藤浪対策として、左打者が並ぶ打線を組んだことに言及し、「井上監督が『俺が矢面に立つ』みたいなことを言ったんですけど、それも言う必要ないのになと思って。『俺だってぶつけられるのが嫌だから、左を並べたんだ』って(言えばいいのに)」とこぼしていた。
なお、藤浪は8月31日の中日戦で移籍2度目の先発登板。7回4安打無失点9奪三振の快投で、日本球界では1073日ぶりの白星をあげた。
【編集部MEMO】
『デーブ大久保チャンネル』は、西武の一軍打撃コーチ、楽天の監督、巨人の一軍打撃チーフコーチなどを務めた、元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏によるYouTubeチャンネル。清原和博氏や愛甲猛氏、広澤克実氏、槙原寛己氏をはじめとするレジェンド選手をゲストに迎えた動画が人気を博しているほか、野球界のニュースや自身の近況についてもトーク。巨人のコーチを退任する際には、原辰徳前監督からの招聘秘話、コーチ就任時の率直な心境を涙ながらに語った動画が注目を集めた(※動画「【報告】巨人軍を退団して、居酒屋の親父に戻ります。」にて)。
