９月６日（土）夜１０時～３週連続放送！働く人たちのやる気の源「パワーめし」をめぐる番組「パワーめしを食う」ナビゲーターは俳優・浜野謙太 「汗して働く人がかきこむ飯は、やみつきになるほどウマい！！」活力にあふれる『パワーめし』を徹底紹介！

ＢＳテレ東では９月6日（土）夜１０時から３週連続で「パワーめしを食う」を放送します。「汗して働く人がかきこむ飯は、やみつきになるほどウマい！！」をコンセプトに、働く人々を支える活力源＝「パワーめし」を躍動感あふれる映像とともにご紹介。スタミナたっぷり…湯気が立ち上る肉や魚…山盛りの白米をかきこむハシが止まらない！知られざる『街の人気店』の名物メニューが続々登場します！

さらに、働く人たちをより瑞々しく、カッコよく描き、地に足の着いた日本の姿を描きます。

ナビゲーターを務めるのは俳優・浜野謙太。日本の元気は「パワーめし」から！新しい時代のグルメ番組をお楽しみに！

【９月６日（土）放送内容】

千葉県成田市に大人気の中華定食店がある。創業５０年…店主は亡き父の味を継いだ娘。『昼だけ営業の店』ながら、１日に米８升が消費されるという盛況ぶりだ！人気の理由はほとんどの客が注文する『肉朝鮮焼定食』。脂ののった豚バラ肉に、秘伝の酒ニンニク…舌も腹も大満足の味だ！その焼肉を楽しみに今日も働く人がいる。脱サラして農家に転身…毎朝５時からレンコン掘りをする３９歳。彼にはこだわりのウマい食べ方があった！

≪出演者コメント≫

■ナビゲーター・浜野謙太

Q.初回収録を終えての感想は？

こんなにスピーディーにリズミカルにやったナレーションは初めてで、怒濤のようにすぐ終わったなという感じです。VTRもナレーション原稿も、テンションが高い！ずっとシャウトしてた感じですね（笑）楽しかったです！あと、ナレーションの前に「じゃあそんな感じで“歌ってください”」と言われたのは初めてです（笑）

Q.浜野さんにとっての「パワーめし」はありますか？

食べたり飲んだりするのは大好きで、そのためにジムに行ったりしています。しかもうちの最寄り駅には本当に美味しいものがいっぱいあって、絞れないんですけど…、家族や友達と一緒ではなくて、ひとりで食う、ワインを飲みまくる！あと最寄り駅の駅前はインドカレー店がいくつかあるので、そこで気分に合わせて食べる感じです。

Q.美味しいものを食べた後は、どんな気持ちですか？

僕は40歳過ぎてから、ちゃんと感情を表情に出そうと決めたんです。だから好きな音楽がかかったらいっぱい踊るし、食べたものが美味しかったら「ああ！」と表情に出そうと決めてます。だから、美味しいものを食べた時は、「うああ！」と（声と身振りで表現しながら）恍惚の表情です（笑）

Q.番組のみどころは？

食べたいという欲望がなんで生まれるかというと、人間が活動して、働いているからですよね。その食べたい欲望にものすごく寄り添ってくれている、メチャクチャ良い番組だと思います。美味しく食べている人の表情を、これでもかというほどアップで撮っている番組なので、堪能していただけると思います。ぜひ「パワーめしを食う」見てやってください！

≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・三沢大助（BSテレ東 制作部）

「ずるい番組だな…」 初回放送の試写を終えたときに、スタッフみんながつぶやいた言葉です。

この番組のウリは「画面から匂いまで感じるようなウマいメシ」…もちろんそれは間違いないのですが、実は私たちテレビマンにとっては、もっとおいしいネタであふれているのです。

懸命に働く人の汗びっしょりの顔と、うまそうにメシをほおばるお客さん達を見つめる店主の笑顔…

一皿の料理をめぐる人々の物語…ぜひ、お腹をすかせてご覧ください！

≪番組概要≫

【タイトル】 パワーめしを食う

【放送日時】 2025年9月6 日、13 日、20日（土）夜10時00分～10時30分（全3回）

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ７ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ch） 全国無料放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて順次配信

▶テレ東HP:https://video.tv-tokyo.co.jp

▶TVer:https://tver.jp/

▶Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/

【出演者】 浜野謙太

【公式HP】 https://www.bs-tvtokyo.co.jp/power_meshi/

【コピーライト】 ©ＢＳテレ東

