Epic Gamesは、9月5日より「夏の終わりセール」を開始した。開催期間は9月19日0時(日本時間)まで。

今回の夏のセールでは、「アサシン クリード シャドウズ」、「Clair Obscur:Expedition 33」、「サイバーパンク 2077」、「ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク」などのタイトルが、2週間にわたりお得な価格で販売される。

なお、Epic の決済システムを利用して購入すると、会計時に適用されるEpic報酬の還元率が20%にアップする。この特典は2026年1月8日(米国時間)まで有効。また、「フォートナイト」、「ロケットリーグ」、「Fall Guys」では、Epicの決済システムを利用して購入することで、無期限で20%の還元を受けられる。

さらに、対象のバーチャル通貨やサブスクリプション購入では、Epic報酬が即時で付与される。

□「夏の終わりセール」詳細ページ

(C)2025, Epic Games, Inc.