西野未姫、夫・山本圭壱＆娘との“お揃いパジャマ”ショット公開「100キロのけーでも入るのすごい」
【モデルプレス＝2025/09/05】元AKB48でタレントの西野未姫が9月4日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と娘との写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】西野未姫、夫＆娘とのお揃いパジャマショット
西野は「ジェラピケお揃いパジャマ」とつづり、山本と娘とのスリーショットを公開。人気キャラクター「ドラえもん」がデザインされたパジャマを家族で着用し、「＃100キロのけーでも入るのすごい ＃メンズLなら入る」とユーモアを交えてつづっている。
この投稿に、ファンからは「幸せそうで微笑ましい」「理想の家族」「仲良しなのが伝わる」「お揃い可愛い」「娘ちゃん大きくなったね」「素敵な写真に癒される」といったコメントが寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。育児と仕事を両立しながら、バラエティーやSNSなどでも変わらぬ元気な姿を見せている。（modelpress編集部）
◆西野未姫、家族でドラえもんパジャマ姿を披露
