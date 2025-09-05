田中美久、胸元はち切れそうなトップス姿でダンス「令和のあざとい代表です」
【モデルプレス＝2025/09/05】元HKT48で女優の田中美久が4日、自身のInstagramを更新。胸元がはち切れそうなトップス姿で踊る動画を公開し、反響が寄せられている。
【写真】田中美久、胸元はち切れそうな大胆な姿
田中は「令和のあざとい代表です」と自身の魅力を表現した動画を投稿。胸元をざっくりと開けたトップス姿で、可愛らしい表情を見せながら曲に合わせて軽快なダンスを披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「あざとくて最高」「美しい」「魅力的」「スタイル抜群」「笑顔が素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
