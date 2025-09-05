「今日好き」米澤りあ、大胆バックカットアウトコーデ披露「着こなせるのすごい」「後ろ姿セクシー」の声
【モデルプレス＝2025/09/05】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが9月4日、自身のInstagramを更新。デニムのセットアップコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
米澤は「あいらぶりらっくま」と投稿し、リラックマと一緒に撮影した様子を報告。背中が大胆に開いたデニムオールインワンを着用し、自然豊かな景色を背景にした後ろ姿の写真などを載せている。
この投稿に、ファンからは「攻めてる」「着こなせるのすごい」「後ろ姿セクシー」「大胆なコーデ」「景色も最高」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は、黒木聖那と「夏休み編2024」にてカップル成立し、2025年6月12日に破局を報告した。（modelpress編集部）
◆米澤りあ、背中開きデニムで大胆なスタイリングを披露
