¡ãSMTOWN LIVE¡ä¤¬¡¢SM ENTERTAINMENTÁÏÎ©30¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃæ¡¢Åìµþ¤ËÂ³¤­½é¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¡ãSMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA¡ä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£

Åìµþ¸ø±é¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢KANGTA / ÅìÊý¿Àµ¯ / SUPER JUNIOR / ZHOUMI / HYOYEON of Girls¡Ç Generation / KEY , MINHO of SHINee / EXO / Red Velvet / NCT DREAM / WayV / aespa / RIIZE / NCT WISH / naevis / Hearts2Hearts / XngHan¡õXoul / SMTR25¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£

ÁÏÎ©30¼þÇ¯¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ³«ºÅ»þÆ±ÍÍ¡¢FANCLUB²ñ°÷ÂÐ¾Ý¤ËÆÃÊÌ´ë²è¤â³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¡£³Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖºÇÂ®¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ï9·î5Æü12»þ¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¡£

◾️¡ãSMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA¡ä

2026Ç¯01·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:00 Start
2026Ç¯02·î01Æü¡ÊÆü¡Ë16:00 Start
¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬

¢¡½Ð±éÍ½Äê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
KANGTA / ÅìÊý¿Àµ¯ / SUPER JUNIOR / ZHOUMI / HYOYEON of Girls¡Ç Generation / KEY , MINHO of SHINee / EXO / Red Velvet / NCT DREAM / WayV / aespa / RIIZE / NCT WISH / naevis / Hearts2Hearts / XngHan¡õXoul / SMTR25

¢¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á´ÀÊ»ØÄê 16,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨·èºÑ»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ Ëç
¢¨Íè¾ì¼Ô¸ÂÄê¥Ú¥ó¥é¥¤¥ÈÉÕ¡¿£³ºÐ°Ê¾åÍ­ÎÁ
¢¨¤ª1¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤­1¿½¹þ¤ß¸Â¤ê2Ëç¤Þ¤Ç

¢¡¸ø±é¾ðÊó¡§https://smtown-official.jp