¡ãSMTOWN LIVE¡ä¡¢Ê¡²¬¸ø±é¤Î¾ÜºÙÈ¯É½¡£ÅìÊý¿Àµ¯¡¢EXO¡¢aespa¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½Ð±é·èÄê
¡ãSMTOWN LIVE¡ä¤¬¡¢SM ENTERTAINMENTÁÏÎ©30¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃæ¡¢Åìµþ¤ËÂ³¤½é¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¡ãSMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA¡ä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Åìµþ¸ø±é¤Ë°ú¤Â³¤¡¢KANGTA / ÅìÊý¿Àµ¯ / SUPER JUNIOR / ZHOUMI / HYOYEON of Girls¡Ç Generation / KEY , MINHO of SHINee / EXO / Red Velvet / NCT DREAM / WayV / aespa / RIIZE / NCT WISH / naevis / Hearts2Hearts / XngHan¡õXoul / SMTR25¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÁÏÎ©30¼þÇ¯¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ³«ºÅ»þÆ±ÍÍ¡¢FANCLUB²ñ°÷ÂÐ¾Ý¤ËÆÃÊÌ´ë²è¤â³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¡£³Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖºÇÂ®¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ï9·î5Æü12»þ¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¡£
◾️¡ãSMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA¡ä
2026Ç¯01·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:00 Start
2026Ç¯02·î01Æü¡ÊÆü¡Ë16:00 Start
¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
¢¡½Ð±éÍ½Äê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
KANGTA / ÅìÊý¿Àµ¯ / SUPER JUNIOR / ZHOUMI / HYOYEON of Girls¡Ç Generation / KEY , MINHO of SHINee / EXO / Red Velvet / NCT DREAM / WayV / aespa / RIIZE / NCT WISH / naevis / Hearts2Hearts / XngHan¡õXoul / SMTR25
¢¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á´ÀÊ»ØÄê 16,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨·èºÑ»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ Ëç
¢¨Íè¾ì¼Ô¸ÂÄê¥Ú¥ó¥é¥¤¥ÈÉÕ¡¿£³ºÐ°Ê¾åÍÎÁ
¢¨¤ª1¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤1¿½¹þ¤ß¸Â¤ê2Ëç¤Þ¤Ç
¢¡¸ø±é¾ðÊó¡§https://smtown-official.jp