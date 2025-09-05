°äÂÎ½èÍý¤Î¥×¥í¡Ö¤Ð¤«¤²¤Æ¤ë¡×VS´ÆÆÄ¡Ö¤À¤«¤é¾Ð¤¨¤ë¤Î¤Ë¡ª¡×¡¡¥È¥ó¥Ç¥â¤Ê¥Ç¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤ò²òÀâ¡Ø¥¶¡¦¥â¥ó¥¡¼¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡¥Û¥é¡¼±Ç²è¡ØTHE MONKEY¡¿¥¶¡¦¥â¥ó¥¡¼¡Ù¤è¤ê¡¢·àÃæ¤Ç¤µ¤¯Îö¤¹¤ë¿ô¡¹¤ÎÆÍÈô¤Ê¥Ç¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¥º¥°¥Ã¥É¡¦¥Ñ¡¼¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¤È¼ç±é¤Î¥Æ¥ª¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¢¤½¤·¤Æ°äÂÎ½èÍý¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥Ð¡¼¥Þ¡¼¤¬²òÀâ¤¹¤ëÆÃÊÌÆ°²è¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°äÂÎ½èÍý¤Î¥×¥í¡È¥¨¥ó¥Ð¡¼¥Þ¡¼¡É¤¬²òÀâ¡ØTHE MONKEY¡¿¥¶¡¦¥â¥ó¥¡¼¡ÙÆÃÊÌÆ°²è
¡¡¡È¥Û¥é¡¼¤ÎÄë²¦¡É¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤ÎÃ»ÊÔ¡Ø±î¤È¥·¥ó¥Ð¥ë¡Ù¤ò´ð¤Ë±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥½¥¦¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ØM3GAN¡¿¥ß¡¼¥¬¥ó¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ï¥ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢¡È¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Î¿·¤¿¤Êµð¾¢¡É¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡Ø¥í¥ó¥°¥ì¥Ã¥°¥¹¡Ù¤Î¥ª¥º¥°¥Ã¥É¡¦¥Ñ¡¼¥¥ó¥¹¤¬´ÆÆÄ¤ÈµÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Éã¿Æ¤¬°ä¤·¤¿¤¼¤ó¤Þ¤¤»Å³Ý¤±¤ÎÆæ¤Î±î¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤òÁÐ»Ò¤Î·»Äï¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Ç¡ÈÉÔÎ¸¤Î»à¡É¤¬Áê¼¡¤¤¤Çµ¯¤³¤ê»Ï¤á¤ë¡£±î¤¬¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤ÈÃ¯¤«¤¬»à¤Ì¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿·»Äï¤Ï¤³¤ì¤òÁò¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡ÀÅ¤«¤ÇÉÔ²º¤Ê»íÅª¥Û¥é¡¼¤òÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥Ñ¡¼¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢¤Þ¤ë¤Ç»¦¿Í¥«¥¿¥í¥°¤ò¤á¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤ÇÆÍÈô¤Ê»¦Ù¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¼ö¤ï¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¶ìÆñ¤¬¡¢·ì¤ß¤É¤í¤ÎÀä¶«¥Þ¥·¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¤«¤Ä¥Ý¥Ã¥×¤ÊºîÉÊ¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°ºîÉÊ¤¬±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¥ó¥°ËÜ¿Í¤¬¡Ö¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¤À¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Û¥é¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÐ»Ò¤Î¥Ó¥ë¤È¥Ï¥ë¤Î¼þ°Ï¤Ç¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ë¡ÈÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î»à¡É¡Ä¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¡¢¼ç±é¤Î¥Æ¥ª¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¢¤½¤·¤Æ°äÂÎ½èÍý¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥Ð¡¼¥Þ¡¼¤¬ËÜÊÔ¤Î¥Ç¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¢¥Ë¡¼¤¬Èà»á¤ÎÆ¯¤¯Å´ÈÄ¾Æ¤Å¹¤Ç¼ó¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ»àË´¤¹¤ë¾ìÌÌ¡£¥¨¥ó¥Ð¡¼¥Þ¡¼¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë±Ô¤¤¥Ê¥¤¥Õ¤Ê¤é¸½¼Â¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¤È¥Æ¥ª¤Ï¶ÄÅ·¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇìÉã¥Á¥Ã¥×¤¬¼í¤ê¤ÎºÇÃæ¤Ë»ö¸Î¤ËÁø¤¦¥·¡¼¥ó¡£¿²ÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÌîÀ¸ÇÏ67Æ¬¤ËÆ§¤ßÄÙ¤µ¤ì¤Æ»àË´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤À¡£±ÇÁü¤ò¸«¤¿¥¨¥ó¥Ð¡¼¥Þ¡¼¤Ï¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¤Ê¤¤°äÂÎ¤Ë¤ÏÈéÉæ¤ÎÃæ¤ËµÍ¤áÊª¤ò¤·¤Æ·Á¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Æ¥ª¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡Ä¡×¤ÈÀä¶ç¡£
¡¡¤ª¼¡¤Ï¡¢²°º¬¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¼¼³°µ¡¤¬¿å¤¿¤Þ¤ê¤ËÍî²¼¤·¡¢ÅÅÎ®¤¬¥×¡¼¥ë¤ËÎ®¤ì¹þ¤àÃæ¡¢½÷À¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°°¤¯Èô¤Ó¹þ¤ß¡¢´¶ÅÅ¡ß¡ß¡ß¡ß¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡£¤½¤ÎÆÍÈô¤Ê»à¤ÎÍýÍ³¤Ë¡Ö¤Ð¤«¤²¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥¨¥ó¥Ð¡¼¥Þ¡¼¤Ï¡Ö¡Ê´¶ÅÅ¤Ç¡Ë¿ÍÂÎ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î·ì¤·¤Ö¤¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¼ó¤ò¿¶¤ë¤Ê¤É¡¢´ñÁÛÅ·³°¤Ê»à¤ÎÏ¢Â³¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤äÊò¤ì´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥¨¥ó¥Ð¡¼¥Þ¡¼¡£¡Ö¤À¤é¤«¾Ð¤¨¤ë¤Î¤Ë¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òËþÂ¤²¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¥Ñ¡¼¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤ÏËÜÅö¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡È»ö¸Î»à¡É¤Ê¤Î¤«¡£¶²¤í¤·¤«¤é¤ËÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç¤Ä¤¤ÇÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¤ÎÀ¤ò»É·ã¤¹¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØTHE MONKEY¡¿¥¶¡¦¥â¥ó¥¡¼¡Ù¤Ï¡¢9·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
