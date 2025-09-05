蒼井優「やっとお話いただけた」 『ふつうの子ども』呉美保監督との相思相愛インタビュー映像到着
監督・呉美保×脚本・高田亮のコンビによる完全オリジナル映画『ふつうの子ども』より、本日9月5日の公開を記念し、主人公・唯士の母親を演じた蒼井優と呉監督の相思相愛ぶりが伝わるインタビュー映像が解禁された。
【動画】「やっとお話いただけた」「ずっと憧れで大好きな俳優さん」――蒼井優×呉美保監督、相思相愛インタビュー
本作は、国内外で高い評価を得た『そこのみにて光輝く』『きみはいい子』の監督・呉美保と脚本・高田亮のコンビが三たび手を組んだ最新作。自らも親となった監督と脚本家の2人が、今の日本に生きる子どもたちと、彼らと同じ時間に向き合う大人たちにフォーカスした、「ありそうでなかった子ども映画」だ。
上田唯士、10歳、小学4年生。両親と三人家族、おなかが空いたらごはんを食べるいたってふつうの男子。最近、同じクラスの三宅心愛が気になっている。環境問題に高い意識を持ち、大人にも臆せず声を挙げる彼女に近づこうと頑張るが、心愛はクラスのちょっぴり問題児、橋本陽斗に惹かれている様子。そんな3人が始めた“環境活動“は、思わぬ方向に転がり出して―。
主人公・唯士を演じるのは嶋田鉄太。心愛役を瑠璃、陽斗役を味元耀大が演じる。唯士の母親・恵子に蒼井優、唯士の担任教師・浅井役に風間俊介、心愛の母親・冬役には瀧内公美。
本日9月5日の公開を記念し、唯士の母親・恵子を演じた蒼井と呉監督のインタビュー映像が解禁。
呉監督は、蒼井について「今回“初めまして”ですが、私は一方的に蒼井さんの作品を観続けていました。ホントに憧れで大好きな俳優さん。蒼井さんがティーンエイジャーの時から、その時代その時代で常に旬である俳優さん」と熱い思いを語る。
続けて「今回お願いさせていただいたのは、母親役をどういう人にしてもらったらいいのかなと思ったときに、これは“ふつうの子ども”っていうタイトルにあるように、“ふつうの家族”でもやっぱり一人一人ちゃんと個性があるよねっていうものを描きたかった。ちょっと間違ってしまったらステレオタイプな話になってしまうのを、そうではないものにしてくれる方って誰だろうと思ったときに“蒼井優さんしかいない！”」と、恵子役をオファーした理由を明かす。
そして「現場では、自分の作品だからというのもあるんですけれども、凄くベストに大好きなお芝居を生で見させていただきました。蒼井さんがお母さんになられたっていうのもあるから、その肩の力の抜け具合が凄く私は心地よかった」と振り返り、「すごいプロだと思いました」と絶賛した。
そんな監督からの熱い言葉が続き、恐縮した表情の蒼井は「“呉さんからやっとお話しいただけた！”と思いました。“いつか”って思っていたのですごく嬉しかった」と念願の呉作品出演だったことを明かす。さらに「台本読んだら“今回こっちなんだ！”と。“これを呉さんが撮られるんだ。絶対面白いじゃない”って思って、すぐ“やります！”」と答えたという。この言葉には、呉監督も「ホントにありがたかった！」と大きくうなずき笑顔に。お互い相思相愛での初タッグだったことをうかがわせた。
その後、唯士、心愛、陽斗の3人の母親のうち、自分はどのタイプか？という話題へ。物語の終盤、その3人の親が会する場面では、蒼井や心愛の母を演じた瀧内公美らが圧巻の演技を見せる。呉監督は「私はその3人の親（の要素）は全部あると思いました」とコメント。蒼井は「私は（自分が演じた）恵子です。（言いたいことが）言えない…」と明かし、初共演だった瀧内について「ずっとお菓子の話してました（笑）。すごい楽しい方」と裏話も披露した。
最後に「“働くママ”として本作の撮影を通して思ったことは？」と聞かれると、呉監督は、「今回は子どもファーストだった。日が暮れたら終わるっていうような撮影現場だったんです。私が日中仕事して家に帰ると、子どもにちゃんと会えるっていう時間を過ごせた。これからは子どもの映画だけじゃなくて、どんなジャンルの映画でもそういう風になるといい」と働く母としての想いを語った。
一方蒼井は「もっとのびやかな脳みそでいたいな、というのはすごく感じました」とコメント。「私たちからしたら夕方までに撮影が終わって、と思うけれど、子どもたちの頭の中はいっぱい、その時間でいっぱいいっぱい働いて、みんな本当に“やり切った！”という感じでいつも帰っていました。（その様子を見て）そのエネルギーの消費の仕方ってすごく学ばせてもらってましたね。私も“まだまだ脳が使えるぞ”と思いながらやっていました」とほほえんだ。
映画『ふつうの子ども』は公開中。
