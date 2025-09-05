山崎あみが、9月2日発売の「週刊FLASH」（光文社）の表紙＆巻頭に登場した。

山崎あみ©光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト

「週刊FLASH」9月2日発売号表紙 ©光文社/週刊FLASH

モデル、タレント、女優、ラジオパーソナリティーなど幅広く活躍している山崎あみ。音大卒の彼女が「FLASH」に登場し、同誌初表紙を飾った。海での撮影は生まれて初めてだったという彼女。10ページにわたり、5種類の水着に身を包んだ鮮烈なグラビアを披露している。彼女の品のある顔立ち、抜群のプロポーション、多彩なポージングは必見だ。

山崎あみ プロフィール

やまざき・あみ

28歳。1997年1月19日生まれ。東京都出身。T170。

音楽大学在学中に情報番組のお天気キャスターに抜擢され人気に。モデル、タレント、女優、ラジオパーソナリティなど幅広く活躍している。そのほか最新情報は、公式X（@_ami_yamazaki_）、公式Instagram（@__ami.yamazaki__）をチェック。

FLASHデジタル写真集『Traces of Summer』が各電子書店で発売。

「週刊FLASH」9月2日発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：550円（税込み/9月2日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

