冨岡 愛「beat up」、デジモン新作TVアニメEDテーマに決定
冨岡 愛の新曲「beat up」が、2025年10月5日（日）よりフジテレビ他にて毎週日曜朝9時に放送されるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』のEDテーマに決定した。
『DIGIMON BEATBREAK』のEDテーマとして書き下ろされた「beat up」は、自分を信じて歩み続ける姿を描いた応援ソングで、ギターサウンドとエモーショナルな歌声が力強く鳴り響くアニメキャラクターの感情にも寄り添った楽曲だ。アニメ放送に先駆けて10月1日（水）から配信リリースもされる。
◆ ◆ ◆
今回、初めてアニメのために楽曲を書き下ろさせていただきました。
物語の世界観やキャラクターたちに寄り添いながら、新しい挑戦ができたことをとても嬉しく思っています。
日々を生きていく中で、世間や周囲に飲まれてしまったり、考えすぎて大切な「魂の鼓動」や「心の情熱」を忘れてしまうことがあると思います。
そんな時でも、自分だけの”魂のビート”に耳を傾け、自分が信じる夢や道を追いかけていく。
そんな姿をこの曲に込めました。
アニメをご覧になる方や楽曲を聴いてくださる皆さんの背中を、少しでも押せるような応援歌になれば嬉しいです。
冨岡 愛
◆ ◆ ◆
10月からは冨岡 愛にとって初となるアジアツアーがスタートとなり、11月12日（水）のKT Zepp Yokohama公演でツアーファイナルを迎える。
冨岡 愛「beat up」
2025年10月1日（水）リリース
Pre-add/pre-save https://tomiokaai.lnk.to/beatup
＜アジアツアー＞
10月17日（金） 台湾（台北）
10月19日（日） 韓国（ソウル）
11月12日（水）日本（KT Zepp Yokohama）
チケット https://lit.link/aitomioka
冨岡 愛 オフィシャル Instagram：https://www.instagram.com/tomiokaai
冨岡 愛 オフィシャル TikTok：https://www.tiktok.com/@tomiokaai
冨岡 愛 オフィシャル X： https://x.com/tomiokaai_1006
冨岡 愛 YouTube オフィシャルチャンネル：https://www.youtube.com/@tomiokaai