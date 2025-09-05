冨岡 愛の新曲「beat up」が、2025年10月5日（日）よりフジテレビ他にて毎週日曜朝9時に放送されるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』のEDテーマに決定した。

『DIGIMON BEATBREAK』のEDテーマとして書き下ろされた「beat up」は、自分を信じて歩み続ける姿を描いた応援ソングで、ギターサウンドとエモーショナルな歌声が力強く鳴り響くアニメキャラクターの感情にも寄り添った楽曲だ。アニメ放送に先駆けて10月1日（水）から配信リリースもされる。

◆ ◆ ◆

今回、初めてアニメのために楽曲を書き下ろさせていただきました。

物語の世界観やキャラクターたちに寄り添いながら、新しい挑戦ができたことをとても嬉しく思っています。

日々を生きていく中で、世間や周囲に飲まれてしまったり、考えすぎて大切な「魂の鼓動」や「心の情熱」を忘れてしまうことがあると思います。

そんな時でも、自分だけの”魂のビート”に耳を傾け、自分が信じる夢や道を追いかけていく。

そんな姿をこの曲に込めました。

アニメをご覧になる方や楽曲を聴いてくださる皆さんの背中を、少しでも押せるような応援歌になれば嬉しいです。

冨岡 愛

◆ ◆ ◆

10月からは冨岡 愛にとって初となるアジアツアーがスタートとなり、11月12日（水）のKT Zepp Yokohama公演でツアーファイナルを迎える。

冨岡 愛「beat up」

＜アジアツアー＞

10月17日（金） 台湾（台北）

10月19日（日） 韓国（ソウル）

11月12日（水）日本（KT Zepp Yokohama）

チケット https://lit.link/aitomioka

冨岡 愛 オフィシャル Instagram：https://www.instagram.com/tomiokaai

冨岡 愛 オフィシャル TikTok：https://www.tiktok.com/@tomiokaai

冨岡 愛 オフィシャル X： https://x.com/tomiokaai_1006

冨岡 愛 YouTube オフィシャルチャンネル：https://www.youtube.com/@tomiokaai