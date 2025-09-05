“笑わない男”の美人妻、胸元“ざっくり”の大胆衣装が話題「かっちょいい」「透き通るくらいの美しさ」
“笑わない男”ことラグビー日本代表・稲垣啓太の妻でモデルの稲垣貴子が、5日までにインスタグラムを更新。胸元が開いた大胆衣装を公開すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】稲垣貴子、胸元あらわの大胆衣装（ほか2枚）
稲垣が「ブランド5周年の特別なランウェイ」と投稿したのは、ファッションブランド「FETICO」のランウェイショーに出席した自身のオフショット。写真には、胸元が大胆に開いた衣装で佇む彼女の姿や、ショーで披露されたアイテムの数々が収められている。
この投稿にファンからは「かっちょいい」「透き通るくらいの美しさだね」「敵わない美しさです」などの声が相次いでいる。
■稲垣 貴子（いながき きこ）
1990年12月8日生まれ。大阪府出身。2022年1月にラグビー日本代表・稲垣啓太と結婚。2023年8月に芸名を新井貴子から稲垣貴子に改名した。
引用：「稲垣貴子」インスタグラム（@kikoarai）
