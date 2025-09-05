「アイドルホースオーディション２０２５」の最終結果が９月５日、発表された。これはファン投票で、まだぬいぐるみ化されていない馬をぬいぐるみにする企画。２１年から毎年実施されている。近年「推し活」が流行っている競馬ファンの間では大注目のイベントとなっている。８月１３日から２２日までが本選投票の対象となっていた。

現役馬部門（投票数上位２頭がぬいぐるみ化）では、今年の宝塚記念を勝ったメイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が２万５３８２票でぬいぐるみ化を決めた。ゴールドシップの産駒で根強いファンもいることで、トップの票を集めた。

２位のガイアフォース（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）も２万４１５票でぬいぐるみ権を獲得。今年の安田記念は２着だが、まだＧ１勝利はない。ぬいぐるみ化をきっかけにして、秋の飛躍につなげたい。

３位のアルナシーム（牡６歳、栗東・橋口慎介厩舎、父モーリス）は１万９８２１票を集めたが、今回は惜しくもぬいぐるみにはなれなかった。

２３年から始まった引退馬部門（中央競馬登録抹消の馬が対象）は昨年のヴィクトリアマイルを１４番人気で制したテンハッピーローズ（父エピファネイア）が１万９１６１票を獲得してぬいぐるみ化を決めた。

また、予選投票と同期間中（７月２３日から８月１日）に行われていたＳサイズ選抜（過去にＭサイズのみ、ぬいぐるみ制作されたアイドルホース）はディープボンド（２２年阪神大賞典バージョン）が選ばれた。

※過去のアイドルホースオーディション優勝馬は以下の通り

２１年ヨシオ

２２年メイケイエール

２３年アフリカンゴールド（引退馬部門優勝 リフレイム）

２４年マイネルファンロン（引退馬部門優勝 シルヴァーソニック）