全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・学芸大学の飲食も楽しめる銭湯『Tsukinowaguma（ツキノワグマ）』『千代の湯』です。

ビールとともに心までも注ぐ店

湯上がりの火照った体を冷えた生ビールでクールダウン。その心地よさを堪能できるのが、こちら『Tsukinowaguma』。

初めてこのお店にやってきて、一杯のアルコールを頼んだお客は誰もが「オッ！」と思うに違いない。なにしろオーナーソムリエールの福田慈さんの「おいしい物をよりおいしく提供しよう」という心遣いが胸に刺さるのだ。

チリコンカン800円、夜な夜な仕込んだピクルス450円、BEER-TEX＃2 SUNNYCAP（PaleAle）230ml／950円

例えば、タップからクラフトビールを注ぐ前には必ず、氷を入れてバースプーンでステアしグラスをその都度適温まで冷やす。丁寧なバーではカクテルを作る時によく見かける工程だが、ビールでここまでしてくれる店は、ちょっと珍しい。

そして当然、その工程を経たビールの、まぁたまらないこと!!樽が空くごとに、種類の変わるタップのクラフトビールは3種類。他に缶のクラフトビールも常備。

ちなみにワイン（グラス900円〜）は、心ときめくような大振りのグラスでサービスしていただける。これも、嗚呼、たまらない。

『Tsukinowaguma（ツキノワグマ）』オーナー 福田慈さん

オーナー：福田慈さん「お一人様でもフラッとユルッとぜひ！」

『Tsukinowaguma（ツキノワグマ）』ビールとワイン以外に、カクテルやクラフトジンも揃える

学芸大学『Tsukinowaguma（ツキノワグマ）』

［住所］東京都目黒区鷹番2-20-4学大十字街ビル202

［電話］03-6452-2320

［営業時間］17時〜24時

［休日］不定休

［交通］東急東横線学芸大学駅東口から徒歩2分

富士望みつつ心身とろける

歴史のある銭湯だが、15年ほど前にリニューアルし、浴室も脱衣場もみなぎる清潔感。カランやシャワーの水は軟水。

穴蔵のような落ち着く湯船は、疲労回復に効果があるという炭酸泉。そしてなにより圧巻なのが銭湯壁画。男湯の赤富士、女湯の群青の富士（HPで見た）。これぞまさしく日本の銭湯!!

『Tsukinowaguma』までは、徒歩で1分かからない超近距離。風呂上がりのとにかくビールを呑みたい喉に、すぐさまにでもグビビ〜ッといきたいならば、脱着容易な服で行きたい。

『千代の湯』

学芸大学『千代の湯』

［住所］東京都目黒区鷹番2‐20‐3

［電話］03‐3712‐1271

［営業時間］15時半〜24時

［休日］月

［交通］東急東横線学芸大学駅から徒歩3分

撮影／浅沼ノア、取材／カーツさとう

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

