「また秋元真夏テレビ出てるよ…」と言われたい。バラエティ番組で快進撃を続ける彼女が心がけている「普通さ」【秋元真夏フォトブック『淡淡(あわあわ)』インタビュー】
すべての画像を見る
タレントの秋元真夏さんが乃木坂46を卒業して約2年半。8月20日に卒業後初となるフォトブック『淡淡(あわあわ)』を発売した。本作は沖縄、郡上、秋田と3箇所で撮影され、その地域に紐づいて書かれたエッセイでは、幼少期の思い出や家族のこと、そして乃木坂46での活動について振り返っている。
本記事では秋元真夏さんにインタビューを実施。エッセイの内容を中心に、改めて家族、乃木坂46への想いを聞いた。また後半は、卒業時に「バラエティをがんばりたい」と語り、その言葉通りにテレビで連日活躍している現在の心境を語っている。
ーー本日はフォトブックの中のエッセイを中心にいろいろお話をお聞きできればと思います。本作は撮影で訪れた沖縄、郡上八幡、秋田といった場所に紐づいて、ご家族のことやご自身の過去をエッセイで振り返るという構成になっています。「家族」をテーマのひとつにすることは元から決められていたのでしょうか？
秋元真夏（以下、秋元）：家族の話を書く予定はまったくありませんでした。その地域で感じたことを書く予定だったのですが、いざその土地に行ってみると家族のことがたくさん思い出されたんです。完成したエッセイを読み返すと、自分の中で家族の存在がこんなに大きかったんだなと思いました。
ーー秋元さんは以前から乃木坂46への加入に反対されたお父様など、ご家族のことを発信されてきたと思います。日頃からご家族への意識が強いのかな？と思ったのですが。
秋元：でも、家族のありがたさに気づけたのは、乃木坂46を卒業して独り立ちし始めたぐらいからかもしれないです。基本的に私は調子に乗りやすいタイプで、親がしてくれていたことを自分の力のように感じて幼少期を過ごしてきて。大人になるにつれて「あんなことをしてくれたのはとんでもないことだったんだ」とか「今の自分には同じことはできないな」とか、そんなことに気づくようになりました。
ーーエッセイの中で明かされた、乃木坂46卒業翌日にお父様から届いたメールもとても素敵でした。
秋元：父はずっと芸能活動のことをよく思っていないと感じていたので、最終的にその言葉をかけられてとてもビックリしました。今まで「本当に続けていいのかな？」と思っていた部分が、スッとなくなった感じがして。そういう意味では、ずっと家族のことをベースに考えながら活動していたのかもしれないです。
■乃木坂46での時間は、大事な箱にしまって飾っている
ーー前回させていただいたインタビューで「今見えている景色も卒業したら同じような気持ちで見られないのだろうなと思ったら涙が止まらなくなった」とお話しされていました。今回の撮影ではどんな気持ちで綺麗な景色を見たのでしょうか？
秋元：前回、海での撮影のことですよね。その時は天気もあまりよくなくて、空と海を見ていたら不安になって「この選択が果たして本当に正しいのか」という思いで出た涙だったと思います。
今回の撮影では「この同じ景色を家族で見たいな」「仲のいい人たちにも見せたいな」なんて、過去よりも未来のほうを向いている感覚でした。それは卒業当時からすごく変わったところかなと思います。
ーー卒業のタイミングでは、乃木坂46に後ろ髪を引かれる感覚も多少はあったと。
秋元：そうですね。今では乃木坂46での時間は、大事な箱にしまって飾っているような気持ちです。飾っておいて、たまに鑑賞して。
ーーちなみに、乃木坂46で現在進行形で活動されているメンバーをどのように見ていますか？
秋元：後輩というよりは、逆に私がかっこいい背中を見させてもらっている側なんです。一緒にやっていた後輩たちが新たな後輩に何かを教えていたりとか、乃木坂46を大きくしようとがんばっている姿が本当に頼もしくてかっこいい！
ーー秋元さんたち1期生がいなくなってから、またグループの雰囲気が変わった面もあるのかなと思いました。
秋元：そうですね。もともと結束の強いグループでしたが、キャプテンの梅澤美波ちゃんを中心に、乃木坂46であり続けるために、「みんなで力を合わせてもっと盛り上げていかなければ」という気持ちがより強まっているのをすごく感じます。
ーー今回のエッセイでもオーディションやキャプテン就任など、乃木坂46のこともたくさん書かれていますよね。
秋元：私の人生で一番大きな出来事は乃木坂46にいたことです。もし乃木坂46に入っていなかったら「32歳の秋元真夏」の仕上がりは全然違っただろうと思うので…。だから、そのことをしっかり伝えたいと思い、力を入れて書きました。
■いじられ、ぶりっ子キャラになれた理由
ーーエッセイのなかで、乃木坂46に入った当時は「センターになりたい」という思いが強かったと書かれていました。そこから、ぶりっ子キャラやいじられキャラ、そしてキャプテンというポジションを得たのは、どんな気持ちの切り替えがあったのでしょうか？
秋元：センターになりたい気持ちと同じぐらい、グループで居場所を見つけなければいけないという焦りがすごくあって。それは「センターになる、王道アイドルになる」といったこととは両立できないと思いました。それで、一旦センターへの気持ちを置いておいて、見つかったのがそのポジションだったんです。
ーーきっと、本来の秋元さんはいじられキャラでもぶりっ子キャラでもないですよね？
秋元：そうですね。そんななかで高いプライドを持ち続けずにいられたのは、私がいじられキャラやぶりっ子をやったときに、リアクションをしてくれるファンの人たちがいたからなんです。このキャラクターを楽しんでくれる人がいるとわかった瞬間に「あっ、ここはもしかしたらすてきな居場所なのかもしれない」と肯定できたんです。
ーーでも、卒業されてから2年半ほど経ち、テレビでの秋元さんは、いじられキャラやぶりっ子キャラの印象がなくなったなと思いました。
秋元：そう思っていただけたらうれしいです。がんばってキャラクターを出していくとか、いじられにいくとか、そういったことはなくなったような気がします。アイドル時代の流れを消さないようにしつつも、30歳を超えた等身大の自分を混ぜていくことは意識しているので、そういう風に映っているのかもしれません。
ーーもう鼻に生クリームを付けないんですか？
秋元：いえ、申し訳ないんですけどクリームだけは（笑）。見るとつい付けたくなってしまうんです、すみません（笑）。
■バラエティではできるだけ普通にいたい
ーー今回のエッセイにこんな一説がありました。
引用----
乃木坂を卒業するときに、乃木坂のバラエティ担当なんてキャラづけをしてもらえて、目指していたものとは違うかもしれないけど、自分に一つ色がついたのがすごい嬉しかった。その色を私も大好きになった。
----
とても素敵だなと思いました。前回のインタビューでも「卒業後はバラエティ番組に出たい」と仰っていましたよね。
秋元：エッセイに書いた通り、バラエティは自分が目指していた世界ではないけど、せっかくファンの皆様が付けてくれた色だから大事にしたい気持ちが強かったんです。前回のインタビューの時は、その色を持ち続けたいと思って話しました。
ーーその言葉の通り、テレビで見ない日はないんじゃないかってぐらい、連日バラエティ番組に出演されていますよね。
秋元：実際にバラエティの世界に入ってみると、関わる方々のプロフェッショナルな部分をたくさん見ることになって「やってみたい」なんて軽く言っちゃいけない程にすごい場所なのだと思いました。さらにバラエティ番組をがんばりたいという気持ちや憧れは、卒業当時よりも強くなっています。
ーーあえて自己分析すると、どんな活躍を期待されてバラエティ番組に呼ばれていると思いますか？
秋元：何を期待されているかというのは明確にわからないのですが、ずっと意識していることがあって。エッセイにも書いたのですが、親友のユリから乃木坂46加入当時に言われた「調子に乗ったら許さない」「芸能人っぽくならないで」という言葉を、毎日思い出すぐらい大切にしています。
私はなにか突然面白いことを言ったり、ネタをやったりするタイプではないので、できるだけ普通でいることを大切にしています。
ーー個人的な感想で恐縮ですが、以前から秋元さんはいい意味で「芸能人っぽさ」があまりないなと思っていたんです。今回のエッセイを見て、親友のユリさんの影響が大きかったのだと納得してしまいました。
秋元：芸能人になったから西麻布に行ってみたいとか、キラキラした世界に憧れがないわけではないんです。でも、大切な友達を失いたくないって気持ちが勝つんですよね。今でも会うたびに「今の私、大丈夫？」と確認したりとか。例えば、ユリもお店を予約するとき「芸能人だから個室で」とか、そういうことを全然しない。そういう関係性に助けられたおかげで「芸能人っぽくない」という印象を抱いていただいているのかもしれないです。
■「また秋元真夏だよ」と言われたい。
ーーバラエティタレントとして、今後どのように成長していきたいと考えていますか？
秋元：そうですね…私、子どもの頃からバラエティ番組を観るのが大好きだったんですよ。観るというか、とりあえずテレビがついているだけで落ち着くというか、安心するんです。一人暮らしを始めてからも、帰宅して手を洗う前にテレビのスイッチを押すのが習慣になっているぐらい。
私も、子どもの頃の自分が観ていた「なんか出ているだけで安心する人」になれたらいいなと思っていて。それが今の目標です。
ーー安心感を与えるためにも、先ほど仰っていたように面白いことを言ったりするわけでもなく、自然にいることを大切にされている。
秋元：面白いこと、言えるなら言いたいんですけどね（笑）。あまり思い浮かばないので、おいしいもの食べたら、ナチュラルに「本当においしい！」と言う。視聴者の人も一緒に食べているぐらいの気持ちになってもらえればいいな、という気持ちでやっています。
それで「テレビをつけたら秋元真夏がよく出ているね」とか「また秋元真夏だよ…」とか（笑）、そういうふうに言ってもらえたらうれしいです。
ーー「また秋元真夏だよ」でもいいんですね（笑）。
秋元：うれしいです（笑）。今思ったんですけど、たとえば木村拓哉さんのことを皆さんフルネームで呼びますよね。そういうのにあこがれている部分があるのかもしれないです。「秋元真夏」という存在を広く知ってもらいたい。
ロケしていても、一般の方に「あっ、秋元真夏だ」って言われると、わざと目を合わせてしまったり。自分から手を振ってしまったり（笑）。
ーーそういうのを嫌がる芸能人の方も多いと思いますが、うれしいんですね。
秋元：すごくうれしいです！
ーーバラエティ番組って、出演者の入れ替わりが激しい世界でもありますよね。長く続けるために意識していることはありますか？
秋元：今回のエッセイにも書いたのですが「いま大注目の秋元真夏！」「人気急上昇中！」みたいなことを言われるのは怖いんです。それが急に終わってしまうような気がして。それよりも細々と「ちょこちょこ見かける人」でありたいなと思います。
ーーありがとうございます。最後に、今後やっていきたいお仕事があればぜひ教えてください。
秋元：今やらせていただいているJAのお仕事にもかかわるのですが、自分のキャッチフレーズとして「国民の嫁」というのがあって。その嫁として（笑）、料理も好きですし食べることも好きなので、知識も増やして食関係のお仕事も増やせていければと思います。
ーーああ、なるほど「彼女」でなく「嫁」なんですね。やっぱりドキドキよりも安心感、みたいなものがベースにあるのかなと思いました。
秋元：そうです、彼女じゃなくて嫁です。だから、かっぽう着を着てがんばってます（笑）。
取材・文＝金沢俊吾、撮影＝干川修