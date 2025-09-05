ゆるめるモ！新アルバム、『NYLON JAPAN』がアートディレクションを担当 雑誌との連動も
アイドルグループ・ゆるめるモ！が、ニューアルバム『虚無泥棒』を9月30日にリリースする。ジャケットとアーティスト写真のスタイリングおよびアートディレクションは、ファッション＆カルチャー誌『NYLON JAPAN』が担当。ビジュアル面でも注目を集めそうだ。
【写真】『NYLON JAPAN』が手がけたゆるめるモ！メンバーのソロショット
同作は、結成13周年を迎えたゆるめるモ！にとって通算6枚目のフルアルバムで、6人新体制では初の作品となる。“みんなの虚無を泥棒として盗む”というコンセプトのもと制作され、通常盤と24ページのブックレット付き初回盤の2形態で発売される。
ゆるめるモ！は『NYLON JAPAN』の2025年11月号にも初登場。今回のアートワークと連動する形で、同誌紙面でも魅力を発信する。
ライブ活動も精力的に展開しており、夏ツアー『もんもっちゃい夏あーっ！』のファイナル公演が9月9日に東京・キネマ倶楽部で開催されるほか、10月13日には東京・浅草花劇場にて13周年記念ワンマンライブ『ゆるめるモ！中学一年生になりました 〜13周年は13日の月曜日〜』を行うことが決定している。
【写真】『NYLON JAPAN』が手がけたゆるめるモ！メンバーのソロショット
同作は、結成13周年を迎えたゆるめるモ！にとって通算6枚目のフルアルバムで、6人新体制では初の作品となる。“みんなの虚無を泥棒として盗む”というコンセプトのもと制作され、通常盤と24ページのブックレット付き初回盤の2形態で発売される。
ライブ活動も精力的に展開しており、夏ツアー『もんもっちゃい夏あーっ！』のファイナル公演が9月9日に東京・キネマ倶楽部で開催されるほか、10月13日には東京・浅草花劇場にて13周年記念ワンマンライブ『ゆるめるモ！中学一年生になりました 〜13周年は13日の月曜日〜』を行うことが決定している。