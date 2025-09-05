黒沢薫＆中西アルノ『Spicy Sessions』番組初イベントのゲストアーティスト3組決定
ゴスペラーズの黒沢薫と乃木坂46の中西アルノがMCを務める音楽番組『Spicy Sessions』（CS放送TBSチャンネル1）の番組初ライブイベントが10月24日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催される。今回は同イベントに登場するゲストアーティスト3組が発表された。
【写真】初のライブイベントゲスト一覧
2023年12月に放送をスタートした『Spicy Sessions』は、ゲストの音楽的ルーツを掘り下げ、トークからその場で選んだ楽曲を生セッションする“刺激的”な番組。歌割りやハーモニー、演奏の方向性を観客の前で相談しながら作り上げ、完成したばかりの音楽を届ける独自のスタイルが人気を集めてきた。
『Spicy Sessions -THE LIVE-』と題された今回の公演は、これまで19回にわたって放送してきた番組の集大成として行われる。出演者には、番組に登場したアーティストからスターダスト☆レビューの根本要、Little Glee Monsterのかれん＆miyou、Penthouseの浪岡真太郎＆大島真帆が決定。さらに1組の追加ゲストを迎え、豪華共演を繰り広げる。
バックバンドには、番組でもおなじみの佐藤雄大（キーボード）、髭白健（ドラム）、荻野“PEPU”哲史（ベース）、三沢崇篤（ギター）、そしてゴスペラーズのツアーでバンドマスターを務める本間将人（サックス）が参加。番組同様に、その場で音楽を作り上げる“生”のセッションが期待される。
チケットは8日午前10時から「チケットぴあ」にて先行抽選販売の受付を開始する。
【写真】初のライブイベントゲスト一覧
2023年12月に放送をスタートした『Spicy Sessions』は、ゲストの音楽的ルーツを掘り下げ、トークからその場で選んだ楽曲を生セッションする“刺激的”な番組。歌割りやハーモニー、演奏の方向性を観客の前で相談しながら作り上げ、完成したばかりの音楽を届ける独自のスタイルが人気を集めてきた。
バックバンドには、番組でもおなじみの佐藤雄大（キーボード）、髭白健（ドラム）、荻野“PEPU”哲史（ベース）、三沢崇篤（ギター）、そしてゴスペラーズのツアーでバンドマスターを務める本間将人（サックス）が参加。番組同様に、その場で音楽を作り上げる“生”のセッションが期待される。
チケットは8日午前10時から「チケットぴあ」にて先行抽選販売の受付を開始する。