『29歳独身中堅冒険者の日常』2026年1月放送 追加キャスト3人発表
テレビアニメ『29歳独身中堅冒険の日常』が2026年1月に放送されることが決定した。今回発表されたキービジュアルでは、主人公のハジメに見守られながら、相棒の少女リルイ、そしてリルイの友達となるドワーフの少女アニャンゴがダンジョンを探索する様子を描いている。
【写真】きれいなアー写！出演する伊藤静、桑原由気ら3人
さらに追加のメインキャラクターとキャスト情報が公開。ハジメとは旧知の中でサキュバスのヴェロニカ役を伊藤静、ドワーフで鍛治師を目指すアニャンゴ役を桑原由気、ヴェロニカの盾として仕えるリシャット役を大野智敬がそれぞれ担当する。
■キャスト
シノノメ・ハジメ：古川慎
リルイ ：鈴代紗弓
ヴェロニカ・バリ：伊藤静
アニャンゴ：桑原由気
リシャット：大野智敬
■イントロダクション
幼少期を貧民街で過ごし、生きるため必死に強さを求めてきたシノノメ・ハジメ。今はコマイ村の村付き冒険者として、悠々自適な日々を送っていた。
ある日のクエストでダンジョンに潜ると、そこには最弱モンスターのスライムに食べられかけている少女が！
少女の名前はリルイ。生きるために一人でダンジョンに踏み入っていた。親に捨てられ、行くあてがない彼女を放っておけないハジメは、リルイを村に連れ帰って一緒に暮らすことに!?
不器用だけど世話焼きな独身冒険者とまっすぐで天真爛漫な少女が織りなす、笑いあり、ときどき涙あり（？）のドタバタ冒険ファンタジー、開幕！
【写真】きれいなアー写！出演する伊藤静、桑原由気ら3人
さらに追加のメインキャラクターとキャスト情報が公開。ハジメとは旧知の中でサキュバスのヴェロニカ役を伊藤静、ドワーフで鍛治師を目指すアニャンゴ役を桑原由気、ヴェロニカの盾として仕えるリシャット役を大野智敬がそれぞれ担当する。
シノノメ・ハジメ：古川慎
リルイ ：鈴代紗弓
ヴェロニカ・バリ：伊藤静
アニャンゴ：桑原由気
リシャット：大野智敬
■イントロダクション
幼少期を貧民街で過ごし、生きるため必死に強さを求めてきたシノノメ・ハジメ。今はコマイ村の村付き冒険者として、悠々自適な日々を送っていた。
ある日のクエストでダンジョンに潜ると、そこには最弱モンスターのスライムに食べられかけている少女が！
少女の名前はリルイ。生きるために一人でダンジョンに踏み入っていた。親に捨てられ、行くあてがない彼女を放っておけないハジメは、リルイを村に連れ帰って一緒に暮らすことに!?
不器用だけど世話焼きな独身冒険者とまっすぐで天真爛漫な少女が織りなす、笑いあり、ときどき涙あり（？）のドタバタ冒険ファンタジー、開幕！