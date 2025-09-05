『愛の、がっこう。』竹千代こと坂口涼太郎、ラウール“カヲル”に愛のメッセージ ファン感動「よいしょー」「スピンオフ観たい」
俳優の坂口涼太郎が5日までに自身のXおよびインスタグラムを更新。出演中のフジテレビ系木曜劇場『愛の、がっこう。』（毎週木曜 後10：00）において、自身が演じるホスト・竹千代の送別会のシーンや共演のラウールの2ショットなどのオフショットを公開した。
【写真あり】坂口涼太郎“竹千代”から愛のメッセージ
本作は、すれ違うことすらないはずの2人が出会い、大きな隔たりを越えて惹（ひ）かれ合うラブストーリー。堅い家庭で育ったまじめすぎる高校教師・小川愛実（木村文乃）が、文字の読み書きが苦手なホスト・カヲル（ラウール）に言葉や社会を教える秘密の“個人授業”を続ける中で次第に距離を縮めていくも、さまざまな批判や非難、憎しみ、嫉妬が容赦なく2人を襲う。
カヲルの弟分として寮で同居していた竹千代だが4日放送の第9話でホストを辞め、寮を出ていくことに…。これまで物語のなかの“癒やし”として親しまれていた竹千代だけに視聴者からは惜しむ声が相次いでいた。
そんななか更新されてたSNSでは「カヲルさんへ 今まで一緒に暮らしてくれてありがとうございます。最後に初めて主役になれて幸せでした。カヲルさんは一生俺のNo. 1です。だから、絶対幸せになってください。この手紙が読めなくても俺の気持ちは伝わってると信じてます。愛とシャンパンを込めて。よいしょ。」と文章を添え「竹千代より」と役柄を通して愛のメッセージを贈った。
これにファンからは「竹千代とカヲルの寮シーン大好きでした」「竹千代ぉおおおぉおおおお」「よいしょー」「なんならスピンオフ観たいです」「カヲたけforever」「私の竹千代が、卒業だなんて…」「カヲルのそばにいてくれてありがとうございました」と感動の声が相次いでいる。
